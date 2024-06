Panela Histórica: Livro e documentário revelam os sabores e tradições de Marabá

A rica história gastronômica da cidade de Marabá, no sudeste do Pará, será retratada em um livro e um filme de média-metragem, narrados por personagens locais. Este é o projeto “Panela Histórica: A história de Marabá a partir da cozinha”, idealizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA). As gravações para o média-metragem já começaram e seguem até o dia 28 de junho, sexta-feira.

A obra e a produção serão lançadas em outubro deste ano, durante uma feira gastronômica em Marabá, na qual o público poderá conhecer e experimentar as comidas e receitas apresentadas no projeto. O livro pretende apresentar as memórias gastronômicas do povo marabaense, mostrando sua história e suas raízes, e reforçando seus costumes para as novas e futuras gerações.

O filme, de média-metragem, trará um registro audiovisual dessa viagem no tempo e nos sabores, apresentando pequenos recortes dos momentos mais sensíveis da construção do livro, como entrevistas, receitas e depoimentos. A Feira Gastronômica será o momento sensorial do projeto, apresentando ao público, em um grande evento em Marabá, as comidas e receitas que fizeram parte do “Panela Histórica”.

Três jornalistas paraenses são responsáveis por contar essa história: Hiroshi Bogea, Júnior Braga e Pascoal Gemaque. A produção visual do projeto está a cargo da fotógrafa Walda Marques, enquanto Clara Gaby, marabaense, atua como coordenadora de produção. A idealização e a coordenação do projeto são de Liane Gaby, presidente do ICAA. O projeto tem o patrocínio de uma rede de supermercados e uma empresa de engenharia através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura, com apoio da Casa de Cultura de Marabá.

“Eu sou de Marabá, amo minha terra e devia esse projeto não apenas a ela, mas a meus pais, avós, parentes e amigos que tenho aqui. Vamos levar essas lindas histórias pro mundo. Histórias de pessoas que deixaram sua terra natal em busca de um sonho chamado Marabá e mostrar como a gastronomia ajudou na realização desses sonhos”, afirma Liane Gaby.

Júnior Braga, diretor do média-metragem, afirma que vive e respira produção audiovisual 24 horas por dia, mas considera esse projeto especial. “Eu já estava super empolgado com a ideia e quando vim aqui e conheci pessoas como o “seu Chengo”, Maria da Taboca e o Jair do Copo Sujo, entre outros tão queridos, essa paixão por Marabá e a gastronomia daqui só fez aumentar”, conclui.

Pascoal Gemaque, responsável pelo livro, comenta que Marabá, um lugar que ele já conhece de inúmeras visitas, possui uma história rica de bravura, resiliência e coragem. “Conhecendo esse lado da história, contado pela cozinha, pela gastronomia, apimenta e dá mais sabor a essa linda história. Sem trocadilhos!”, acrescenta Gemaque.

O Pará, conhecido por sua vasta extensão territorial, é muitas vezes descrito pelos paraenses como "vários estados em um só". A diversidade histórica, cultural, de hábitos e de características geográficas entre as regiões do Pará confere ao estado uma identidade única, fazendo com que essas diferenças se reflitam de forma peculiar na gastronomia local.

Em Marabá, a culinária é fortemente influenciada por quatro grupos: libaneses, goianos, nordestinos e indígenas. Essa mistura cultural criou uma gastronomia singular, que atrai tanto moradores quanto visitantes.

“Esse foi o principal motivo para escolhermos Marabá para o Projeto Panela Histórica”, explica Liane Gaby. “Marabá é um ponto de convergência para diversos povos desde a chegada dos primeiros exploradores que já encontraram os indígenas aqui. A combinação de diferentes origens e culturas, populações formaram essa terra, resultando em uma gastronomia única em Marabá, distinta de outras regiões do Pará”, conclui.

O “Panela Histórica” contará com vinte e três receitas de doze personagens descendentes de povos imigrantes que fundaram o município no sudeste do estado, e que representam essa rica história cultural e gastronômica local. Personagens tão diversificados que podem ir do pescador Raimundo Chengo, de 79 anos, que há 69, pesca e prepara o famoso “peixe no flande” à Mariza Almeida, com pouco mais de 30, empresária do ramo da gastronomia, descendente de libaneses e responsável por revelar os segredos do “cartucho” ou “charuto” de couve. Assim como Bachira Barakat - uma descendente de libaneses, nascida em Foz do Iguaçu, no Paraná, que se tornou cidadã marabaense por opção - à Domingas Rodrigues - goiana de Iporá, município localizado em Goiás - enfermeira por profissão e “dona de fazenda em Marabá”.

“Será um passeio pela gastronomia de quatro culturas completamente diferentes, unidas por Marabá”, afirma Liane Gaby. “Mangulão, quibebe, Maria Izabel, panelada, arroz com pequi, homus e cartuchos, entre outros, se misturam em uma mesma panela temperadas com muitas histórias e memórias afetivas de personagens dessa cidade tão querida e emblemática para o estado do Pará”, finaliza.