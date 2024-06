Projeto de gastronomia impulsiona empreendedorismo e geração de renda para comunidades do Pará

Para muitas pessoas em situação de vulnerabilidade social, a ideia de se tornar chef de cozinha e trabalhar em um grande restaurante ou empreender no ramo da gastronomia pode parecer um sonho distante. No entanto, a gastronomia social surge como uma alternativa promissora de transformação desse desejo em uma realidade viável e acessível.

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) do IBGE divulgados em fevereiro deste ano, a taxa de desemprego de mulheres e negros (pretos e pardos) terminou 2023 acima da média nacional. Enquanto o país alcançou um índice de 7,4% no último trimestre de 2023, a taxa entre as mulheres foi de 9,2% e entre os homens, 6%. A taxa de desocupação entre a população branca foi de 5,9%, enquanto entre pretos (8,9%) e pardos (8,5%) superou a média nacional. Esses dados reforçam a importância de projetos que promovem a inclusão social e econômica de grupos historicamente desfavorecidos.

Assim foi a trajetória de Evelyn Ferreira, de 34 anos, chefe de família e mãe de dois filhos, que deu os primeiros passos no universo da culinária ao participar como aluna do projeto 'Gastronomia do Amanhã' em Barcarena, no nordeste do Pará. Sua participação a fez vencer um reality show promovido pelo projeto, abrindo portas para sua jornada como assistente de chef. Atualmente, sob a orientação da coordenadora técnica, Verena Aquino, a ex-aluna do projeto está sendo preparada para se tornar uma das chefs principais da iniciativa, inspirando outros jovens em situação de vulnerabilidade a perseguirem seus sonhos.

Evelyn Ferreira, de 34 anos, venceu um reality show promovido pelo projeto, abrindo portas para sua jornada como assistente de chef. (Divulgação/ ICAA)

“Após o curso e o reality, comecei a fazer faculdade de gastronomia e já estou no último ano. Também, comecei a trabalhar com Buffet aos finais de semana, além de vendas com assados. Hoje, estou atuando como assistente de chef no projeto “Gastronomia do Amanhã” em Belém, mas já estou sendo preparada para atuar como chef”, diz Evelyn.

Apaixonada pela gastronomia, Evelyn tem planos para o futuro: uma pós-graduação na área e criar seu próprio empreendimento em Belém. No momento, porém, seu principal objetivo é se dedicar ao 'Gastronomia do Amanhã'. “Acredito que a gastronomia é um universo infinito de possibilidades e muitas mulheres, assim como eu, precisam de força e coragem para enfrentar os desafios e nunca jamais desistir dos seus sonhos”, reforça.

O projeto "Gastronomia do Amanhã", iniciativa idealizada pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), prioriza a qualificação profissional de pessoas de baixa renda e o empreendedorismo local de comunidades e territórios periféricos em situação de vulnerabilidade social no Pará com geração de renda e empregabilidade na área gastronômica. Com mais de 6 mil alunos capacitados, o projeto já impactou mais de 30 municípios no Pará e na Amazônia Legal, ultrapassando as fronteiras do Estado e expandindo suas atividades até o Maranhão.

Com mais de 6 mil alunos capacitados, o "Gastronomia do Amanhã" já impactou mais de 30 municípios no Pará. (Divulgação/ ICAA)

Elias Santos, de 25 anos, de Abaetetuba, no nordeste paraense, é dessas pessoas. Elias faz parte do grupo LGBTQIA+ e já trabalhou como auxiliar de serviços gerais, chapeiro, atendente, auxiliar de cozinha e cozinheiro. Hoje, ele se dedica aos trabalhos em buffets e à venda de doces, salgados e refeições por encomenda.

Sua primeira experiência no projeto aconteceu na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Já a segunda, foi em Belém, quando foi convidado para participar da capacitação como ajudante da chef Verena, após ter sido um dos integrantes do reality.

“Para chegar no curso em Abaetetuba, precisei pegar um transporte que levava cerca de uma hora. Foi bastante desafiador, mas também, gratificante, porque tem muita gente que não tem condições de pagar um curso desse, de se qualificar. O ‘Gastronomia’ me ajudou em diversas áreas, desde a manipulação de alimentos até o armazenamento correto, e também, sobre ética e administração, o que é muito importante. Não basta saber cozinhar, é necessário administrar o seu negócio”, relata.

Segundo a presidente do ICAA, Liane Almeida Gaby, a ideia de montar o projeto, surgiu a partir da vontade democratizar mais a gastronomia paraense, levando para pessoas que não tinham condições de cursar uma faculdade de gastronomia, por exemplo, a possibilidade de aprender e empreender utiliza o alimento como ferramenta de transformação social através da educação e da capacitação acessível e possível.

Por meio da utilização desses ingredientes e elementos da culinária local, os alunos são capacitados a aplicar os conhecimentos adquiridos durante as aulas em seu cotidiano. (Divulgação/ ICAA)

Uma das metodologias do projeto é utilizar alimentos acessíveis e de baixo custo, disponíveis nas comunidades paraenses, como base para suas atividades. Por meio da utilização desses ingredientes e elementos da culinária local, os alunos são capacitados a aplicar os conhecimentos adquiridos durante as aulas em seu cotidiano. Dessa forma, são incentivados a empreender utilizando produtos facilmente encontrados nas regiões onde vivem, adaptando-se à sua realidade e promovendo o desenvolvimento local.

"Organizamos tudo para que os alunos se sintam seguros e motivados a continuar cozinhando após o término do curso. A linguagem e as aulas são adaptadas à realidade dos participantes. Já tivemos casos de alunos que montaram seus próprios restaurantes e hoje possuem renda própria", explica a chef Verena Aquino, coordenadora técnica do projeto."

Rosicleide Santos Araújo, de 31 anos, é chefe de família e mãe de três filhos. Ela mora em Canãa dos Carajás, no sudeste do Estado, e participou de um curso na região. Para sustentar sua família, Rosicleide já trabalhou vendendo pizzas, marmitas, salgados variados, salgados fritos e caldos.

Segundo a ex-aluna, o curso proporcionou a ela a oportunidade de adquirir novas técnicas e conhecimentos sobre o preparo de comidas regionais que poderá agregar ao seu empreendimento. "Através do projeto, agora vou colocar em prática as comidas regionais que aprendi com os chefs. Vou preparar e decorar pratos como vatapá, velouté de tucupi e panqueca de jambu recheada com camarão. Espero vender bastante e tenho certeza de que as receitas que aprendi vão fazer sucesso. Pretendo ampliar meu negócio com esses pratos, pois vi que as técnicas são muito fáceis. Além disso, trarei alguns desses pratos para o meu negócio, complementando o que já ofereço", garante.

Além de fornecer qualificação aos participantes dos cursos, o projeto também oferece treinamento em educação financeira e orientação para empreendedores populares, visando garantir que os alunos consigam criar, montar e manter seus próprios negócios, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico da região.