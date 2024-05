Feiras de comidas juninas já começam a atrair belenenses

As tradicionais barracas de vendas de comidas paraenses típicas da quadra junina já ocupam os espaços de shoppings, supermercados e outros estabelecimentos de Belém, atraindo um grande público em busca dos sabores característicos dessa época do ano.

Mesmo com o reajuste acima da inflação de quase todos os principais produtos e pratos típicos, mostrado pelos dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) do Pará na semana passada, muitos comerciantes estão conseguindo manter preços semelhantes aos praticados no ano passado, atraindo, como sempre, uma multidão de apaixonados pela tradição das comidas juninas atreladas à gastronomia paraense.

De acordo com João Sousa, coordenador de uma feira gastronômica junina instalada em um shopping da avenida Doca de Souza Franco, os preços dos produtos se mantêm semelhantes aos do ano passado, apesar das altas nos preços de muitos ingredientes essenciais para os pratos típicos desse período. Com tudo isso, o especialista em gastronomia ainda afirma que o movimento de clientes tem sido maior do que no ano passado, o que mostra a força dessa época que está na memória afetiva de vários paraenses.

"Fizemos um equilíbrio e muita pesquisa para trazer para nossos clientes um preço cômodo, não subimos nossos preços em relação ao ano passado justamente por essa estratégia de pesquisa, estamos conseguindo fazer bons negócios, posso afirmar que houve crescimento do número de clientes", disse Sousa, destacando que a maniçoba, o arroz paraense e o famoso bolo podre são os itens mais procurados. A feira funciona das 10h às 22h e, segundo Paulo, sempre com casa cheia.

Legenda (João Sousa garante que procura aumentou)

"Elaboramos um cardápio com muitas opções, estrategicamente pensado para todos os tipos de clientes. Temos opções a partir de R$ 8, sobremesas variadas, comidas tipicamente paraenses mas também outras que são conhecidas nacionalmente, como o caruru, o bolo de milho, então conseguimos sempre atender desde aquele cliente que quer fazer um lanche rápido até aquele que quer sentar para almoçar ou jantar com a família”, diz.

Consumidores

Ana Paula, que mora em Manaus e está em Belém a trabalho, aproveitou a época para apreciar a comida paraense, uma de suas preferidas. “Sempre que venho procuro comer as comidas típicas daqui e esse ano vim logo nessa época junina, mais um motivo para comemorar”, disse, destacando que gosta mais do arroz paraense com “bastante camarão”.

A cearense Simone Silva também partilhava o mesmo entusiasmo. Ela viaja ao Pará constantemente e, quando vem na época junina, aproveita as tradições. "Eu não abro mão das comidas típicas juninas, ainda mais as paraenses, amo. Mesmo com os preços um pouco mais altos, faço questão de sair para comer quando estou aqui, hoje nós rodamos e encontramos essa feira com os preços bem acessíveis", afirmou.

Outro cliente, João Carlos, destacou o esforço dos vendedores em manter a qualidade e os preços. "A gente percebe que tem um esforço grande dos vendedores para que a gente não sinta tanto no bolso. É uma época que a gente espera o ano todo, então vale a pena", disse.