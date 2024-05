Pesquisa mostra preço das comidas juninas em Belém; veja os valores

O mês de junho está praticamente na nossa porta, com ele vamos nos aproximando das programações e comemorações da Quadra Junina que acontecem nessa época. Esse é um dos períodos do ano mais gostosos para os amantes de comidas típicas . É mingau de milho, bolos de macaxeira, milho, bolo podre, pudins, paçoca, cocada...

Com isso, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) realizou uma pesquisa para analisar o comportamento dos preços dos principais produtos comercializados nesta época do ano. As pesquisas envolvem as variações e preços dos alimentos (in natura e prontos) comercializados na Grande Belém por conta da Quadra Junina.

Segundo as pesquisas do DIEESE/PA, no comparativo de preços das chamadas Comidas Típicas da Quadra Junina deste ano, em relação ao ano passado, mostram que os reajustes foram generalizados e em percentuais maiores que a inflação calculada em torno de 3,23% para os últimos 12 meses. Os aumentos também não foram uniformes e em alguns casos alcançam mais 16%.

Os principais autores do aumento desses preços foram shoppings e supermercados da grande Belém. Com isso, os consumidores também precisam ficar atentos aos preços elevados e reajustes, que estão bem superiores à inflação se comparada aos últimos 12 meses.

Confira os preços de 10 comidas da Quadra Junina em 2024

Bolo de Macaxeira - fatia R$10,83

Bolo de Tapioca (Bolo Podre) - fatia R$10,83

Tacacá - cuia unid. R$24,48

Mingau de Tapioca - copo 300ml R$10,33

Mingau de Milho - copo 300ml R$10,33

Maniçoba - prato R$25,38

Bolo de Milho - fatia R$8,00

Vatapá – porção R$23,78

Caruru – porção R$23,73

Pudim de Leite - fatia R$11,75