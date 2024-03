Palestra sobre acervo raro vai apresentar 500 partituras para músicos em Belém

Os estudiosos da música em Belém terão a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos no próximo dia 23 de março, através da palestra “Musica Brasilis e o Legado do Pará”, um evento gratuito voltado para a pesquisa, que será comandado pela musicista e pesquisadora Rosana Lanzelotte.

A palestra ministrada por Rosana ocorrerá na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM), em Belém, às 14h. Segundo a musicista, o evento é fruto de mais de dois anos de pesquisas, as quais resultaram em mais de 500 partituras de Acervo Vicente Salles. Essas partituras, consideradas raríssimas, serão disponibilizadas ao público pela primeira vez, pois antes estavam restritas ao museu em Belém.

Segundo a pesquisadora, o acervo que será apresentado na palestra tem uma imensa importância histórica para Belém e para todos os estudiosos da musicologia

“O Vicente Sales foi um importantíssimo musicólogo brasileiro, de origem paraense e que fez um trabalho de resgate de repertórios oriundos de Belém e do interior do Pará. Esse acervo na sua grande maioria, é contemporâneo do período em que Belém foi a capital da borracha e as riquezas produzidas pela borracha possibilitaram a criação desse repertório. Essa riqueza atraiu compositores importantes europeus, como o italiano Ettore Bosio, além de compositores de Belém, como Meneleu Campos, Gama Malcher, Paulino Chaves e outros que ficaram restritos ao Pará”, explica a musicista.

Além de pesquisadora, Rosana também é musicista, com Bacharel em Piano pela UFRJ (Foto: Ronaldo Teixeira)

O acervo de partituras de Vicente Salles agora faz parte do Música Brasilis, um projeto encabeçado por Rosana, que completa 15 anos em 2024. Seu principal objetivo é difundir o conhecimento musical de partituras para todos os brasileiros, que até então, não tinham acesso a essas informações musicais. Atualmente, o trabalho da pesquisadora disponibiliza mais de 6.000 partituras gratuitas.

As partituras de Vicente Salles foram obtidas através de uma parceria com a Biblioteca do Museu da UFPA, para incluir os documentos ao Acervo Digital de Partituras Brasileiras. Todo este trabalho se dá através do apoio do Instituto Cultural Vale e parceria financeira do BNDES.

Segundo Rosana, o trabalho realizado por ela também tem o objetivo de proporcionar novos projetos musicais, que se originam através do compartilhamento dessas partituras raras disponibilizadas gratuitamente no site Musica Brasilis.

“Nosso intuito é trazer esses repertórios à tona, de forma que os músicos e orquestras possam se beneficiar dessa disponibilidade para apresentar ao público. A precisa lembrar que apesar da música brasileira ser um dos maiores legados da nossa cultura, era difícil o acesso a partituras brasileiras. E eu costumo dizer que o que os músicos não podem tocar, o público não pode conhecer. Nosso objetivo é fazer essa ponte entre o material que está guardado, conservado e o músico, que vai utilizar uma versão moderna, através do seu tablet ou no celular”, ressalta Rosana.

Lançamento de livro sobre as composições de Dom Pedro I

Capa do livro: “Musica Brasilis e o Legado do Pará” (Foto: Divulgação)

No mesmo dia da palestra “Musica Brasilis e o Legado do Pará”, a pesquisadora Rosana Lanzelotte também lançará o seu novo livro, que conta a trajetória musical do imperador do Brasil, Dom Pedro I, intitulado: “Já Raiou a Liberdade - Dom Pedro I compositor e a música de seu tempo”. O livro aborda o lado artístico e pouco conhecido do português, que era um grande músico e tocava oito instrumentos diferentes.

Para concluir o livro, Rosana pesquisou por quatro anos em diversas bibliotecas do Brasil, Portugal, França e Áustria, um trabalho que resultou no resgate de 19 partituras conhecidas de D. Pedro I, as quais estão publicadas também no portal Musica Brasilis.

Em 2022, ano do bicentenário da Independência do Brasil, as partituras chegaram a serem utilizadas e gravadas por orquestras e músicos de todo o mundo, um feito conquistado em função do trabalho de pesquisa de Rosana.

O livro “Já Raiou a Liberdade - Dom Pedro I compositor e a música de seu tempo”, está disponível em formato impresso e e-book. No dia 23 de março, a autora Rosana Lanzelotte estará realizando a venda do produto físico com uma sessão de autógrafos na Livraria Travessi, em Belém.

Serviço:

Palestra “Musica Brasilis e o legado do Pará”, com Rosana Lanzelotte

Data: 23 de março

Horário: 14h

Local: Sede da FAM, no Arte Doce Hall, Avenida Magalhães Barata, 1022, São Brás



Lançamento do livro “Já raiou a Liberdade - Dom Pedro I compositor e a música de seu tempo”

Data: 23 de março

Horário: 18h

Local: Livraria Travessia - Avenida Alcindo Cacela, 1404, São Brás