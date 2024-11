Palco de Alok já está sendo montado para o show no Mangueirão; veja imagens

Dia 23 de novembro promete ficar marcado na história de Belém com um show inédito do DJ Alok, que traz para a cidade a sua Aurea Tour. O evento contará com um palco em formato de pirâmide, o qual já está sendo montado no Estádio do Mangueirão e proporcionará uma visão de 360 graus para o público presente.

Além de Alok, o show gratuito contará com convidados do DJ, que prometem uma grande apresentação aos fãs paraenses.

“Dia 23 de novembro, o Mangueirão se transforma na pista do Aurea Tour para marcar a contagem regressiva para a COP 30! Estamos montando uma pirâmide épica – com altura de um prédio de 10 andares – que será o palco do festival. Uma superestrutura sendo erguida para te levar a um nível inesquecível!”, publicou Alok em sua conta do instagram.

Veja abaixo imagens da montagem

Montagem palco do DJ Alok Foto: Alex Ribeiro Foto: Alex Ribeiro Foto: Alex Ribeiro Foto: Alex Ribeiro

O show de Alok é aguardado como um pontapé inicial para os diversos eventos que irão acontecer na COP 30, em 2025. O artista foi escolhido pelo governador Helder Barbalho para ser embaixador da conferência, devido a sua dedicação com causas ambientais e proteção das comunidades locais. Todo o cachê da apresentação será doado para a Fundação Santa Casa de Misericórdia, primeiro hospital construído no Pará e maior maternidade pública da região Norte.

Trabalho de montagem do palco, que será fixado no estacionamento do Mangueirão (Foto: Alex Ribeiro)

“Toda vez que a gente vai para fora do Brasil as pessoas já têm narrativas criadas sobre a Amazônia, sobre a forma como deve ser, mas nunca de acordo com quem está realmente lá vivendo. Está na hora da gente mudar a história, e quando a gente fala 'as vozes da floresta' são as vozes indígenas, as vozes ribeirinhas, as vozes quilombolas", disse o DJ nas redes sociais.

Ansiedade dos fãs

Fã de Alok, o auxiliar administrativo Luiz Felipe Barbosa está extremamente ansioso para o show do DJ. Ele considera o evento uma espécie de presente de aniversário, já que ele completa 21 anos na próxima terça-feira

"Tô muito ansioso, não consigo nem dormir direito só pensando nesse mega evento. Infelizmente nunca fui em nenhum show do Alok, só acompanho pela internet. Essa vai ser a primeira vez e tô mega feliz porque é na semana do meu aniversário. Sem dúvida esse foi o melhor presente que ganhei na vida", disse o fã que, entre as músicas preferidas, tem “Don’t cry for me”, “On & on” e a recente “Looking for Love”, feita em parceria com Anitta. “Vou endoidar muito!”, brinca Luiz.

Outro fã de Alok que não vê a hora de curtir o show é o estudante Roberto da Silva dos Santos. Ele conta que tem grandes expectativas para o show e aguarda novidades do DJ em Belém.

"O Alok é uma referência de música eletrônica conhecida internacionalmente, eu gosto muito dele e agora ele vai estar aqui em Belém, e ainda por cima num evento gratuito. O Alok trouxe uma grande novidade lá no evento do Tomorrowland, que foram os drones, espero que ele traga para cá e a gente possa ver esse espetáculo!", explica o fã.

Serviço:

Show do DJ Alok

Data: 23 de novembro (sábado)

Horário: 21h

Local: Estacionamento do Mangueirão