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Paixão de Cristo, com mensagem perene de amor à vida, é contada em bairros de Belém

Seja em formato mais temático, atualizado, seja tradicional, espetáculo leva o público a refletir sobre os ensinamentos do galileu legados há mais de dois milênios

Eduardo Rocha
fonte

Grupo de Teatro em Linhas Quebradas: Paixão de Cristo ganha as ruas da Terra Firme, em Belém (Foto: Divulgação)

Nesta Sexta-Feira Santa, dia 3 de abril, os belenenses acompanham, e bairros da capital paraense, a encenação da Paixão de Jesus Cristo, em formatos tradicionais e inovadores, temáticos. No bairro da Terra Firme, na periferia de Belém, esse espetáculo é encenado há 50 anos. Este ano, está a cargo do Grupo de Teatro em Linhas Quebradas que traz cenas da vida de Jesus para provocar um debate sobre a necessidade de transformação do ser humano e sociedade trazida pelo Cristo. E para isso, o grupo apresentará o espetáculo "O Novo Enraizado no Velho" a partir das 19h na rua São João com a Liberdade,  em frente ao Bar Pantanal.

O grupo propõe a reflexão acerca de uma sociedade mundial com desafios milenares, como injustiças sociais e violências, em contraste com a mensagem de amor trazida e vivenciada por Jesus Cristo, para  melhor convivência humana. “A mensagem de Jesus abrange os aspectos filosófico, sociológico e psicológico da vida do ser humano. É uma mensagem que permanece, porque é sábia e vem de uma visão diferenciada, de futuro”, como destaca Otávio Freire, 72 anos, roteirista e diretor da peça e ainda interpretará Jesus no espetáculo. 

Otávio conta que em 2026 a Paixão de Cristo na comunidade do bairro da Terra Firme completa 50 anos de história, e muita gente que passou pelo espetáculo regressa agora para essa montagem a fim de celebrar a data. 

"É o teatro de rua na sua essência. Tem pessoas que vão assistir ao espetáculo, e muitas delas nunca viram o teatro, porque a nossa 'Paixão de Cristo' é na rua. As pessoas veem como é a mecânica de uma peça teatral e saem com uma mensagem, que é a mensagem que Jesus passou para a gente", ressalta Eli Chaves, ator que interpreta Lúcifer na peça teatral. 

A proposta de apresentar a peça na rua serve para que o público possa acessar a um espetáculo teatral, o que não é tão fácil de se dar em um espaço convencional. E tem ainda o sentido de evangelizar a partir da mensagem de amor do Cristo, como parte do processo da Páscoa, dado que no domingo é rememorada e celebrada a Ressurreição de Jesus.

Em Canudos

O Grupo Experimental de Teatro Aldeato, do bairro de Canudos, apresentará o espetáculo "Paixão de Belém" nesta sexta-feira (3), a partir das 18h30, na sede da Paróquia São José de Queluz e nas ruas desse território em Belém, com acesso gratuito ao público. Esse é um dos grupos mais longevos em atividade com esse tipo de peça teatral na capital paraense. 

O espetáculo mobiliza 120 pessoas, entre atores e pessoal da técnica. Para encenar a Paixão de Cristo, o grupo Aldeato atua o ano todo em promoções, coletas e arrecadação de doações na paróquia e da parte de alguns moradores do bairro. 

O coordenador do Aldeato, o arte educador Aluizio Costa de Freitas, 61 anos. 

Ele diz que coordenar esse espetáculo, encenado pelo grupo há 43 anos, significa um "marco na minha vida e uma responsabilidade muito grande a levar para o público presente esses momentos de fé e artes". Pontua que a Paixão de Cristo traz para todos "a força que a fé tem de transformar a nossa vida seja no sentido espiritual como social". Os ensaios do Aldeato ocorreram na Comunidade Eclesial de Base Santo Agostinho da Aldeia. 

Nesta sexta (3), o espetáculo terá início na sede da Paróquia São José de Queluz, na rua Cipriano Santos, e seguirá até a rua Francisco Monteiro com a Américo Santa Rosa, onde funcionará o palco final. Lá, em um banco de via pública onde estará uma pessoa em situação de rua, simbolizando o tema e o lema da Campanha da Fraternidade 2026, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB): "Fraternidade e Moradia" e "Ele veio morar entre nós" (Jo 1,14).

A Paixão de Cristo é encenada em várias paróquias da Arquidiocese de Belém nesta Sexta-Feira Santa. Entre os grupos com maior tradição nesse tipo de espetáculo estão: Santuário São Judas Tadeu, em que é apresentada há mais de 50 anos; Paróquia São José de Queluz, espetáculo apresentado há mais de 40 anos, e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Seffer, espetáculo apresentado há mais 30 anos.

 

Serviço:

Espetáculo 'O Novo Enraizado no Velho'

Com o Grupo

Nesta sexta-feira (3), às 18h30, 

na rua São João com a Liberdade, perto da UBS da Terra Firme,

em frente ao Bar Pantanal, em Belém

Entrada gratuita

 

Espetáculo ‘Paixão de Belém’

Com o  Grupo Experimental de Teatro Aldeato

Nesta sexta-feira (3), a partir das 18h30,

na sede da Paróquia São José de Queluz

e nas ruas do bairro de Canudos, em Belém 

Com entrada gratuita


















 

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