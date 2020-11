Pai de Whindersson Nunes posta foto com a nora Maria Lina

O namoro de Whindersson Nunes e Maria Lina segue firme e forte. Hidelbrando Batista, pai do humorista, conheceu a amada do filho e dividiu o momento com os fãs.

"Bom dia meus guerrilheiros!", escreveu Hidelbrando na legenda da foto.

Maria está no Piauí, terra natal de Whindersson. Ele levou a namorada para conhecer sua família. O casal chegou nessa segunda-feira (16) e a estudante de Engenharia posou para fotos com Hagda Kerolayne, sua cunhada, e conversou com Valdenice Nunes, sua sogra.