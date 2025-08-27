Pai de Sabrina Sato passa por grande cirurgia

Omar Rahal, pai de Sabrina Sato, passou por uma longa cirurgia no último dia 20 e precisou retirar o pâncreas. A revelação foi feita na noite de terça-feira, 26, por Kika Sato, mãe da apresentadora, que comentou em uma publicação no Instagram da revista Caras sobre a condição do marido. "Ele retirou o pâncreas e está se recuperando. Muito obrigada pelas orações", escreveu dona Kika nos comentários.

Desde a semana passada, Sabrina Sato já estava desabafando com seu público sobre o grave problema de saúde do pai, mas sem revelar ao público qual era o real motivo da cirurgia de emergência de Omar Rahal.

"Com o coração repleto de amor, agradecemos a toda a equipe clínica e cirúrgica, que preparou, cuidou, operou e tem estado com meu pai há uma semana. Desde as 11h30 da manhã de ontem, quando nos despedimos no centro cirúrgico, até sua chegada à UTI às 4h da manhã, a família e amigos permaneceram em oração, com muita fé de que ele e toda a equipe venceriam essa jornada cirúrgica", escreveu a apresentadora na última quinta-feira, 21.

"A luta continua, mas a primeira batalha foi vencida. Ele foi muito forte e surpreendeu até os mais otimistas", completou Sabrina, que ainda revelou em um texto que enfrenta "a luta mais difícil" com seu pai ao compartilhar algumas fotos com a filha, o marido e a família unida no hospital.

Alta da UTI

Na noite desta terça-feira, 26, Sabrina contou que Omar já tinha tido alta da UTI na segunda-feira, 25, cinco dias após a cirurgia, e ainda alertou seus seguidores sobre exames preventivos e cuidados com a saúde.

"Meu pai tá muito bem. Ontem ele teve alta da UTI e já está no quarto e a recuperação está sendo excelente, especialmente depois de uma cirurgia tão delicada e complicada. Quero lembrar vocês a importância de se cuidar, fazer exames de rotina e olhar para a sua saúde", pontuou Sabrina em seus stories.

A apresentadora, que já começou as gravações de seu novo programa, ainda prometeu que em breve trará mais detalhes sobre o que aconteceu com o pai. Sabrina Sato está no comando de Sua Maravilhosa, programa que deve estrear ainda no segundo semestre deste ano no GNT e Globoplay.