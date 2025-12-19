Cine CCBEU encerra temporada 2025 em Belém com exibição de 'Fame'

Se em 2025 não foi possível concretizar os seus sonhos, pense que vai valer a pena correr atrás deles em 2026. E para manter o astral lá em cima, o Cine CCBEU (Centro Cultural Brasil-Estados Unidos), em Belém, programou para a sua última sessão de cinema deste ano nada mais nada menos que "Fame", um musical marcante dos anos 1980, dirigido pelo cineasta inglês Alan Parker, um nome de respeito no mundo do cinema internacional. A sessão vai ocorrer às 18h desta sexta-feira (19) na sede do CCBEU, na travessa Padre Eutíquio, 1309, próximo da Conselheiro Furtado, no bairro de Batista Campos. A entrada é franca. A trama de "Fame" versa justamente sobre resiliência e dedicação de pessoas para concretizar sonhos.

No filme, adolescentes que gostam de arte ingressam na Escola de Artes Performáticas em Nova Iorque (EUA). Nesse estabelecimento, que de fato funciona em NY, os estudantes são distribuídos nos departamentos de drama, musica e dança. O filme conta as conquistas e frustrações desse grupo em busca de reconhecimento e fama.

"Esse projeto do Cine CCBEU foca nos filmes clássicos contemporâneos", destaca o crítico de Cinema e programador da sessão, Ismaelino Pinto. Essa sessão do CCBEU é realizada desde os anos 2000 e foi retomada este semestre, logo com um filme marcante, o 'Midnight Cowboy'(Perdidos na Noite), de 1969, com Jon Voight e Dustin Hoffman e direção de John Schlesinger.

"Fame" teve grande repercussão em Belém. Em primeiro lugar, as sessões do filme ficavam lotadas de gent de todas as idades querendo conferir o filme, que tinha entre outros atrativos a trilha sonora. Nessa trilha, a música-título 'Fame' cantada pela atriz protagonista Irene Cara, fez muito sucesso. Uma outra canção também marcante foi 'Is It Okay if I Call You´re Mine?', com Paul McCrane. Enfim, "Fame" é um filme que merece ser visto", destaca Ismaelino Pinto.

Além do filme em si, "Fame" virou uma espécie de mania entre os paraenses. Quem viveu a época sabe que eclodiu uma "febre" de academia de dança em Belém, com uma demanda surpreendente por parte do público. Outro impacto do filme foi na maneira de muita gente se vestir. As polainas (peças de vestuário que cobrem a parte inferior das pernas) e os penteados de "Fame" passaram a predominar na capital paraense.

A direção segura de um dos grandes nomes do cinema contribuiu em muito para esse sucesso de "Fame". Alan Parker credencia-se na chadama Sétima Arte com trabalhos emblemáticos. Um deles é o filme "Pink Floyd - The Wall" (1982), em que esse diretor aproveitou as canções e o clima do disco homônimo da saudosa banda inglesa de rock progressivo para criar imagens icônicas questionando a guerra e a rigidez das escolas, entre outros aspectos do mundo.

Além desse trabalho, Parker mostrou sua sensibilidade em "Midnight Express' (1978), "Birdy" (1984) e "Mississippi em Chamas" (1988) e em outras películas.

Serviço:

Ultima sessão do Cine CCBEU em 2025:

"Fame", de Alan Parker

Em 19 de dezembro de 2025, às 18h

No CCBEU, na tv. Padre Eutíquio, 1309,

próximo da Conselheiro Furtado, bairro

de Batista Campos - Belém (PA)

Entrada franca