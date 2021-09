Pai de Britney Spears perde a tutela da cantora

Nesta quarta-feira (29), a tutela de Britney Spears voltou a pauta do Tribunal de Los Angeles, nos EUA. A Justiça decidiu por suspender do pai da cantora, Jamie Spears, o controle financeiro e patrimonial. Quem assume o lugar é o contador público John Zabel. A decisão abre caminho para uma remoção definitiva de Jamie, que pode acontecer nos próximos dias. As informações são do portal Popline.

Um dos representantes de Britney, Mathew Rosengart, definiu o pai de Britney como “cruel, tóxico e abusivo” e lembrou à corte estadunidense de que Jamie havia colocado um dispositivo de escuta no quarto da filha.

A equipe jurídica de Britney pediu à Corte para que avaliasse a retirada do pai da cantora como conservador, além de providenciar uma transição ordenada de tutor e considerar o fim da tutela em até 45 dias. Jamie concordou em deixar a tutela da filha e entregou documentos à Corte. Ele admitiu que a conservadoria não é mais necessária.

De acordo com a NBC, rede de TV estadunidense, o documento tramita no Tribunal Superior de Los Angeles, onde Jamie afirma que sua filha “tem o direito de que o Tribunal considere seriamente se esta tutela não é mais necessária”. Ainda, que as circunstâncias de Britney mudaram “a tal ponto que os fundamentos para o estabelecimento de uma tutela podem não existir mais”.

O advogado da cantora declarou que o pai de Britney tenta “evitar a responsabilização e a justiça”. De acordo com Rosengart, ela apoia o fim da tutela, mas, antes, gostaria que o seu pai fosse afastado de suas responsabilidades.