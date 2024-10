Padre Alex lança livro 'Orar Faz Muito Bem!', no próximo mês em Belém; saiba mais

No início de 2024, o Papa Francisco proclamou o “Ano da Oração”, incentivando todos a redescobrir o valor essencial e necessidade da oração para a vida pessoal, a vida da igreja e do mundo. Inspirado por esse chamado, o Padre Alex Nogueira virá a Belém lançar o seu livro "Orar Faz Muito Bem". O lançamento será no próximo dia 9 de novembro, na Capela de Nossa Senhora de Lourdes, no bairro de Nazaré.

Seu livro, “Orar Faz Muito Bem!”, publicado pela Edições Loyola, funciona como um guia de oração e reflexão. A partir do Pai-Nosso, o autor desenvolve meditações que levam os leitores a uma jornada espiritual, oferecendo um itinerário simples para elevar o pensamento e se aproximar do coração da fé católica.

Desde 2012, Padre Alex se dedica a espalhar a Palavra de Deus em programas como “Manhã de Luz” e “Boa Noite Meu Jesus”, que rapidamente ganharam popularidade na internet. Seu canal no YouTube hoje conta com mais de 2 milhões de inscritos. No livro, ele mantém sua linguagem clara e orientações práticas, com o intuito de ajudar aqueles que desejam aprofundar sua união com Jesus e encontrar a felicidade prometida no Céu.

Em “Orar Faz Muito Bem!”, Padre Alex deseja não só fortalecer o amor pela oração, mas também formar um grupo de fiéis comprometidos. Ele demonstra que a oração não precisa ser complexa; pelo contrário, deve ser uma conversa sincera, como entre amigos.

“A oração é uma das expressões da amizade com Deus. Marca um diálogo com Aquele que primeiro nos amou. Gera uma união íntima do ser humano com o próprio Deus. Por isso, orar faz muito bem e, com o auxílio do Espírito Santo, fortalece a fé. Que esse mesmo Espírito ilumine a você nesta jornada de oração humilde, fortaleça-lhe na busca sincera da santidade e lhe faça viver a verdadeira alegria que vem de Jesus”, comentou o padre.

O livro convida cada pessoa a avançar em seu próprio ritmo, com pausas para a reflexão. Cada capítulo traz um QR Code que leva vídeos nos quais o autor guia a oração, proporcionando uma experiência prática e mais imersiva.

“Orar Faz Muito Bem!” é um convite para aprofundar-se nos mistérios do Pai-Nosso. A mensagem é clara: que o espírito e oração seja contínuo na vida de quem busca os caminhos de perseverança e de um propósito maior.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)