Jornalistas prestigiam o lançamento do 1º Prêmio de Jornalismo do TCE-PA

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-PA) lançou, nesta quinta-feira (19/9), o 1º Prêmio de Jornalismo do órgão. Jornalistas e profissionais de comunicação de instituições parceiras prestigiaram o evento de lançamento, conduzido pela conselheira presidente Rosa Egídia Crispino C. Lopes, no auditório Ministro Elmiro Nogueira, na sede do Tribunal, no bairro de Nazaré, em Belém.

Com a premiação, o TCE-PA busca promover a valorização de jornalistas que produzem conteúdos sobre a atuação da Corte de Contas para o fortalecimento do controle social, cidadania e transparência pública.

“Um marco na nossa instituição, sobretudo para a sociedade paraense. Este prêmio é uma homenagem e um incentivo àqueles que se dedicam à nobre missão de informar, de esclarecer e fiscalizar, pilares essenciais para a construção de uma democracia forte e transparente”, ressaltou a conselheira Rosa Egídia sobre a iniciativa.

E acrescentou que a iniciativa de distinguir os profissionais da imprensa reforça o compromisso do Tribunal de Contas do Estado com a transparência pública, o controle social e a boa governança. "Acreditamos que a parceria com os veículos de comunicação é uma aliança fundamental para fortalecer a fiscalização do uso dos recursos públicos, protegendo o patrimônio da sociedade e garantir o controle social de maneira efetiva."

Presente ao lançamento, o diretor de Conteúdo do Grupo Liberal, Felipe Melo, elogiou a iniciativa do Tribunal. "O lançamento do I Prêmio de Jornalismo do TCE-PA é um marco importante para o jornalismo no Estado. Creio que esta premiação não é apenas um reconhecimento, mas, vem também ao encontro da valorização do papel fundamental dos jornalistas na divulgação de informações no Pará. Esta é uma iniciativa que incentiva o trabalho jornalístico e a transparência, elementos essenciais para uma sociedade informada e participativa", destacou.

Integrante da comissão avaliadora do prêmio, a professora doutora Rosane Steinbrenner, coordenadora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Pará (UFPA), destacou o foco social da premiação. "Eu acho muito feliz a escolha da temática da cidadania para inaugurar esse primeiro prêmio. Ela dá visibilidade para a importância que a sociedade tem de fazer o controle social dos entes públicos", declarou.

Com o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”, o prêmio quer agraciar trabalhos feitos por jornalistas do Pará, com registro no Ministério do Trabalho, nas modalidades de telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e webjornalismo, veiculados de 30 de abril de 2024 até de 25 de novembro de 2024.

Uma comissão julgadora vai avaliar critérios como vinculação com o tema, relevância social, qualidade editorial e jornalística. Os três primeiros colocados em cada uma das quatro categorias vão receber, respectivamente, R$ 6,5 mil (1º lugar); R$ 3,5 mil (2º lugar) e R$ 2 mil.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 20 de setembro até 30 de novembro de 2024, no site do TCE.