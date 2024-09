TCE-PA lança o 1º Prêmio de Jornalismo da instituição

Com iniciativa histórica em 77 anos de atuação, o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) lançará o I Prêmio de Jornalismo TCE-PA, visando promover a valorização de jornalistas que produzirem conteúdos jornalísticos relacionados ao trabalho da Cortes de Contas para o fortalecimento do controle social, cidadania e transparência pública. O lançamento será no dia 19 de setembro, às 17 horas, no Auditório Ministro Elmiro Nogueira, no edifício-sede do Tribunal, em Belém.

Com o tema “O Tribunal de Contas do Estado do Pará e o fortalecimento da cidadania”, serão aceitos trabalhos produzidos por jornalistas profissionais com registro no Ministério do Trabalho de todas as regiões do Pará e veiculados nas modalidades de telejornalismo, radiojornalismo, jornalismo impresso e webjornalismo, durante o período de 30 de abril de 2024 até a data de 25 de novembro de 2024.

Serão observados na avaliação critérios como vinculação com o tema, relevância social, qualidade editorial e jornalística, profundidade da abordagem e inovação e criatividade na apresentação das informações.

A premiação colabora ainda para enaltecer o papel da imprensa como importante agente que tem contribuído para a transparência e o controle social, alicerçada na democracia, por meio da divulgação de conteúdos de interesse público.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no período de 20 de setembro até o dia 30 de novembro de 2024, no hotsite do prêmio a ser disponibilizado no portal do TCE-PA.

Serão contemplados os três primeiros colocados nas quatro categorias do prêmio. O primeiro lugar receberá R$ 6,5 mil; o segundo lugar R$ 3,5 mil e o terceiro lugar R$ 2 mil. Os vencedores também receberão certificados pela participação.

A previsão é de que o resultado final do Prêmio TCE-PA de Jornalismo seja divulgado em dezembro deste ano durante a sessão plenária, no portal e redes sociais do Tribunal de Contas. A cerimônia de premiação dos vencedores será em janeiro de 2025.