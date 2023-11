Pabllo Vittar posta foto no espelho sem o 'truque' e volume no maiô choca a web

A cantora Pabllo Vittar publicou uma foto em seu Instagram no final da manhã de hoje, 10, e movimentou a web. Tudo isso por trajar um body aparentemente off white e deixar o volume de seu pênis aparente na roupa. A cantora, geralmente, quando aparece utilizando roupas coladas usa o truque conhecido pela comunidade LGBTQIAPN+ como “Aquendar”.

Uma foto postada nas redes sociais pela cantora Pabllo Vittar mexeu com o imaginário de seus seguidores. Com a legenda: “Uma foto de frente porque recebi muitas mensagens da galera curiosa perguntando cadê? ta ae sempre esteve… bjs da pabllo inclusive esse body é da @perfectframeaesthetics Love u guys”, disse se referindo a sua genitália, que na maioria das vezes está “escondida” por meio do “truque” usado por pessoas com pênis para escondê-lo.

Na foto Pabllo não “aquendou”, ou seja, não escondeu a genitália. Confira a foto:

Para quem não está muito familiarizado com o termo do Pajubar, "aquendar" ou o “tucking” é uma técnica usada pelas pessoas da comunidade LGBTQIAPN+; além das Drags Queens, como Pabllo que é um homem cis, é principalmente utilizado pelas mulheres trans, travestis não só por motivo estético, mas também como mecanismo de sobrevivência, para driblar os olhares de quem reside em um país que mais mata por transfobia.