Pabllo Vittar e Luísa Sonza falam sobre novo projeto

Em entrevista sobre os novos projetos das cantoras, as duas afirmaram que estão muito animadas em fazer parte da apresentação do novo reality de competição do HBO - Queen Stars, que foi divulgado por Pabllo no início do mês de julho. "Pra mim é um honra absurda estar ao lado dela [Pabllo], e de tantos artistas tão talentosos", afirmou Luísa.

Segundo as artistas, o programa veio para valorizar as drag's, que ainda não são reconhecidas no país. Trazer para o público o talento delas que sofrem tanto preconceito e são marginalizadas. "A comunidade [LGBTQIA+] é um lugar pra você ser pertencente, você se sentir acolhido, e deixar os seus medos lá fora", disse Vittar.

Quando questionadas sobre o que o público deve esperar do programa, as cantoras afirmaram que moda e beleza serão pontos chaves mostrados no programa. "Look 'bafônico' é o que não vai faltar", falou Pabllo.