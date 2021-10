Pabllo Vittar desabafa sobre agressividade na web: 'Vocês são melhores que isso'

A cantora Pabllo Vittar fez um desabafo pelo Twitter na tarde desta quinta-feira (21). Segundo a artista, as pessoas tem destilado ódio gratuito e muita agressividade nas redes sociais. "Gente, o Twitter não é o filme "Mean Girls" ("Meninas Malvadas"). Parem de maltratar/xingar as pessoas de graça, isso é muito chato, vocês são melhores que isso".

Diante da postagem, um dos seguidores quis saber se alguma coisa em específico havia motivado o desabafo, ao que Pabllo respondeu que não, mas argumentou: "É que a cada 10 postagem que aparecem para mim, 9 são de pessoas brigando e se xingando por algum assunto", explicou.

Vários fãs de Pabllo concordaram com o comentário e deram apoio à manifestação . "Não só no Twitter, como em qualquer lugar da vida, parem", disse um. "Aqui no Twitter tudo é motivo de treta. Se você falar que prefere bolo, os fãs de torta vão te xingar por preferir bolo", ironizou outro.