Ozzy sabia que tinha pouco tempo de vida, mas 'queria muito' fazer último show, diz Sharon

Ozzy Osbourne morreu em 22 de julho de 2025, pouco depois de seu último grande show, realizado no dia 5 daquele mesmo mês. Em uma nova entrevista ao podcast Dumb Blonde, Sharon Osbourne, viúva e empresária de Ozzy, contou que o astro sabia que tinha poucas semanas de vida quando decidiu fazer a mega apresentação.

"Duas semanas antes do show, disseram que ele provavelmente poderia morrer, e ele morreu. Mas ele queria muito fazer isso. Ele precisava disso", disse Sharon. O show, o último da carreira de Ozzy com o Black Sabbath, aconteceu em Birmingham, na Inglaterra.

Segundo Sharon, Ozzy dizia: "Quer eu morra em duas semanas ou em seis meses, eu vou morrer de qualquer jeito. E quero partir do meu jeito." Menos de três semanas mais tarde, Ozzy morreu, aos 76 anos, de uma parada cardíaca em decorrência de doença arterial coronariana e Parkinson.

Ela também revelou que, no início de 2025, Ozzy enfrentou uma sepse - que consiste em uma resposta inflamatória descontrolada do corpo a uma infecção, podendo levar à morte. Naquele momento, diz ela, a lenda do rock e a família sabiam que era hora de começar a pensar sobre o pouco tempo que lhe restava.

"Quando a gente foi para a Inglaterra, ele passou uma semana no hospital. Quando ele saiu, os médicos falaram: 'Ozzy, você sabe que isso pode te matar'. E ele respondeu: 'Vou fazer o meu show'. Ele partiu como um rei", compartilhou ela.

Sharon acrescentou: "Quando você viveu sua vida dessa maneira, você pensa: 'OK, mais seis meses para partir do jeito que eu quero'. É como quando alguém que fuma fica bem velho, chega aos 78 anos, e você pensa: 'Deixa ele fumar. Deixa ele em paz. Ele tem 78 anos.' Ele partiu do jeito que queria. Ele sabia."

A empresária desabafou que ainda está achando "difícil" aceitar a perda. "Vou continuar trabalhando e vou continuar fazendo o que faço na minha vida. E é isso", disse.