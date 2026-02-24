Capa Jornal Amazônia
Ozzy sabia que tinha pouco tempo de vida, mas 'queria muito' fazer último show, diz Sharon

Menos de três semanas após o último show, Ozzy morreu, aos 76 anos, de uma parada cardíaca

Estadão Conteúdo
fonte

Ozzy morreu aos 76 anos, em 22 de julho de 2025 (Foto: Instagram @ozzyosbourne @RossHalfin)

Ozzy Osbourne morreu em 22 de julho de 2025, pouco depois de seu último grande show, realizado no dia 5 daquele mesmo mês. Em uma nova entrevista ao podcast Dumb Blonde, Sharon Osbourne, viúva e empresária de Ozzy, contou que o astro sabia que tinha poucas semanas de vida quando decidiu fazer a mega apresentação.

"Duas semanas antes do show, disseram que ele provavelmente poderia morrer, e ele morreu. Mas ele queria muito fazer isso. Ele precisava disso", disse Sharon. O show, o último da carreira de Ozzy com o Black Sabbath, aconteceu em Birmingham, na Inglaterra.

Segundo Sharon, Ozzy dizia: "Quer eu morra em duas semanas ou em seis meses, eu vou morrer de qualquer jeito. E quero partir do meu jeito." Menos de três semanas mais tarde, Ozzy morreu, aos 76 anos, de uma parada cardíaca em decorrência de doença arterial coronariana e Parkinson.

Ela também revelou que, no início de 2025, Ozzy enfrentou uma sepse - que consiste em uma resposta inflamatória descontrolada do corpo a uma infecção, podendo levar à morte. Naquele momento, diz ela, a lenda do rock e a família sabiam que era hora de começar a pensar sobre o pouco tempo que lhe restava.

"Quando a gente foi para a Inglaterra, ele passou uma semana no hospital. Quando ele saiu, os médicos falaram: 'Ozzy, você sabe que isso pode te matar'. E ele respondeu: 'Vou fazer o meu show'. Ele partiu como um rei", compartilhou ela.

Sharon acrescentou: "Quando você viveu sua vida dessa maneira, você pensa: 'OK, mais seis meses para partir do jeito que eu quero'. É como quando alguém que fuma fica bem velho, chega aos 78 anos, e você pensa: 'Deixa ele fumar. Deixa ele em paz. Ele tem 78 anos.' Ele partiu do jeito que queria. Ele sabia."

A empresária desabafou que ainda está achando "difícil" aceitar a perda. "Vou continuar trabalhando e vou continuar fazendo o que faço na minha vida. E é isso", disse.

