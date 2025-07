Ozzy Osbourne mostra encontro inédito com Axl Rose e bastidores do show de despedida

Ozzy Osbourne compartilhou em sua conta do Instagram algumas fotos dos bastidores de seu último show da carreira, que aconteceu no sábado, 5, em Birmingham, na Inglaterra. E surpreendeu os fãs ao revelar que ainda não conhecia pessoalmente Axl Rose, vocalista do Guns N'Roses. 'Minha primeira vez conhecendo Axl Rose. Na minha idade você não conhece muitas lendas. Sério, um verdadeiro cavalheiro", elogiou o cantor de 76 anos.

Junto com seus parceiros do Guns N'Roses, Axl Rose cantou cinco músicas no festival batizado de Back to the Beginning: três covers do Black Sabbath e dois sucessos de sua banda. Never Say Die, Juniors Eyes, Sabbath Bloody Sabbath, Welcome To The Jungle e Paradise City entraram no repertório.

Voz criticada

Apesar dos elogios que recebeu do próprio Ozzy Osbourne, a voz de Axl Rose não agradou o público presente e nem os que assistiam à transmissão do show pela internet. A performance do cantor de 63 anos virou meme e apenas alguns fãs defenderam a presença dele no festival.

"Eu sei que as pessoas estão reclamando sobre a voz do Axl, mas está tudo bem. É tudo pelo lendário Black Sabbath. Ele tem 63 anos de idade e está cantando no maior show de metal da história. Deem a ele uma folga e aproveitem!", escreveu um espectador. "A voz de Axl não aguenta muito, mas a performance está potente", opinou outro.

Mesmo com as críticas, Axl Rose segue na ativa com o Guns N'Roses. A banda está em turnê e faz cinco shows no Brasil em outubro e novembro deste ano.

Mais bastidores

Além de Axl Rose, Ozzy Osbourne mostrou seu encontro nos bastidores com James Hetfield, líder do Metallica, e também com o ator Jason Momoa, que é fã do Black Sabbath e foi convidado por Sharon Osbourne para apresentar o festival que marcou a despedida do vocalista da banda dos palcos.

Outra situação inusitada que rolou nos camarins do último show de Ozzy foi um pedido de casamento. Sid Wilson, do Slipknot, pediu a mão de Kelly Osbourne em casamento em frente ao pai e o restante da família dela. Os casal já tem um flho de três anos e agora deve oficializar a união com a bênção do Príncipe das Trevas.