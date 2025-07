Ozzy Osbourne morreu? 'Príncipe das Trevas' do heavy metal falece aos 76 anos

O mundo perdeu, nesta terça-feira (22/07), o icônico cantor britânico Ozzy Osbourne, aos 76 anos. Conhecido como o “Príncipe das Trevas”, ele foi vocalista e um dos fundadores do Black Sabbath, banda considerada precursora do heavy metal no início dos anos 1970.

Biografia e trajetória de Ozzy Osbourne

John Michael "Ozzy" Osbourne nasceu em 3 de dezembro de 1948, em Birmingham, Inglaterra. Apesar de uma infância difícil (enfrentou dislexia, bullying e depressão) ele encontrou na música sua vocação. Fundou o Black Sabbath em 1968 ao lado de Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, com sucessos como Paranoid, Iron Man e War Pigs.

Expulso da banda em 1979 por problemas com álcool e drogas, Ozzy lançou-se em carreira solo com o álbum Blizzard of Ozz (1980), que trazia a faixa icônica Crazy Train. Entre os álbuns solo e os lançamentos do Black Sabbath, sua discografia superou os 100 milhões de cópias vendidas globalmente.

Últimos anos e despedida emocionante

Em janeiro de 2020, Ozzy foi diagnosticado com doença de Parkinson. Ainda assim, manteve-se ativo até julho de 2025, quando realizou um concerto de despedida em 5 de julho, no Villa Park, em Birmingham. O evento “Back to the Beginning” marcou a última apresentação com os quatro membros originais do Black Sabbath reunidos, com a voz de Ozzy acompanhada por uma cadeira de trono devido à dificuldade de locomoção.

O adeus da família e o legado cultural

Segundo a família, ele faleceu “rodeado de amor”, em um momento íntimo com sua esposa Sharon Osbourne e seus cinco filhos: Aimee, Kelly, Jack, Louis e Jessica — além de dez netos.

Homenagens e repercussão

A repercussão foi mundial. A imprensa britânica e internacional destaca sua importância como pioneiro do heavy metal e ícone cultural — desde o Black Sabbath até o reality show The Osbournes e sua personalidade controversa, como o famoso episódio do “bat-bite”.