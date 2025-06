Último show do Black Sabbath terá transmissão paga; saiba como comprar acesso à Live

No dia 5 de julho, o Black Sabbath realizará o último show de sua carreira com todos os membros da formação original. Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward vão tocar juntos pela primeira vez em 20 anos, no festival Back to the Beginning.

A apresentação acontecerá no estádio Villa Park, em Birmingham, na Inglaterra - terra natal do grupo. Além da banda, o Príncipe das Trevas fará um set solo, no que marcará sua aposentadoria dos palcos. Também estão confirmados nomes como Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Tool, Gojira e mais.

Como comprar acesso à live

Diante da grandiosidade do evento, os ingressos esgotaram-se rapidamente. Mas, nesta sexta-feira, 6, a banda anunciou que será possível assistir o espetáculo ao vivo diretamente de casa.

A transmissão será paga e ocorrerá no site oficial backtothebeginning.com, a partir das 11h no horário de Brasília. O ingresso sai pelo valor de R$ 83,67 e, segundo a descrição, inclui acesso posterior nas 48 horas seguintes.