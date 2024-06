Outra saga de autor de Percy Jackson, vai ganhar série live-action no Disney+

A trilogia "As Crônicas dos Kane", do mesmo autor de Percy Jackson, será transformada em uma série live-action pelo Disney+. Uma adaptação da saga já havia sido anunciada pela Netflix em 2020, no entanto, o streaming descartou o projeto no início desse ano.



Segundo informações do site Nexus Point, a série deve fazer parte do mesmo universo de "Percy Jackson e Olimpianos", assim como nos livros. O autor Rick Riordan entrará no projeto como roteirista e produtor executivo.

Enquanto os livros de Percy Jackson abordam a mitologia grega , os livros de Kane são aventuras baseadas na. A trilogia é narrada alternadamente em primeira pessoa pelos dois protagonistas, os irmãos Carter e Sadie Kane, mágicos poderosos descendentes dos dois faraós Narmer e Ramsés, o Grande.Rick Riordan atualmente está comandando a sala de roteiristas dade "Percy Jackson e Os Olimpianos" após o primeiro ano da série se tornar sucesso na plataforma da Disney