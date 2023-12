Percy Jackson: conheça a história do herói da mitologia grega que inspirou a série

A série de livros "Percy Jackson e os Olimpianos", de Rick Riordan, ganhou uma nova adaptação em série pela Disney+, lançada nesta quarta-feira (20). A produção é baseada no primeiro livro da saga, "O Ladrão de Raios", e conta a história de Percy, um semideus moderno de 12 anos, filho de Poseidon, o deus dos mares.

A narrativa começa com Percy sendo acusado de roubar o raio mestre de Zeus, o deus dos céus. Para provar sua inocência, ele embarca em uma grande aventura ao lado de seus amigos Grover e Annabeth, que também são semideuses. A série é protagonizada por Walker Scobell, que interpreta Percy Jackson; Leah Sava Jeffries, que interpreta Annabeth Chase; e Aryan Simhadri, que interpreta Grover Underwood.

A saga de Rick Riordan traz o universo da mitologia grega para os dias atuais. A história de Percy está recheada de inspirações óbvias dos mitos gregos, como a própria existência dos semideuses, filhos de deuses e humanos. Mas algumas referências podem ser mais difíceis de pescar. Por exemplo, o nome do protagonista vem de um grande herói, Perseu. Conheça a história do herói mitológico que inspirou a saga de Percy Jackson.

O mito de Perseu

Na mitologia grega, Perseu é filho de Zeus, o rei dos deuses, e de Dânae, uma princesa mortal. Acrísio, o pai de Dânae, era um rei cruel que havia sido avisado por um oráculo de que um dia seria morto pelo seu neto e, para evitar a profecia, ele trancou sua filha em uma torre de bronze.

No entanto, Zeus se apaixonou por Dânae e, transformado em uma nuvem dourada, conseguiu entrar na torre e engravidá-la. Perseu nasceu e foi criado em segredo por sua mãe. Ao completar oito anos, Acrísio descobriu a verdade sobre Perseu e o jogou no mar dentro de um baú com sua mãe, que foi levado pelas correntezas e acabou encalhado na ilha de Sérifos.

Na ilha, Perseu e Dânae foram encontrados por Díctis, um pescador que os acolheu e cuidou deles até que o jovem herói se tornasse adulto. Um dia, Polidecto, o rei de Sérifos, se apaixonou por Dânae e começou a persegui-la. Perseu, sempre protetor de sua mãe, desafiou o rei para um duelo.

Estátua de Perseu segurando a cabeça da Medusa no trailer de 'Percy Jackson e os Olimpianos'. (YouTube/Disney+ Brasil)

O rei, para se livrar de Perseu, pediu-lhe que lhe trouxesse a cabeça da Medusa, uma terrível górgona que petrificava qualquer um que olhasse em seus olhos. Com a ajuda dos deuses, o semideus conseguiu matar a Medusa e levar sua cabeça. No entanto, quando Polidecto viu a cabeça, foi imediatamente petrificado.

Com a morte do rei, Perseu e Dânae puderam finalmente viver em paz. Perseu se casou com Andrômeda, uma princesa que havia sido salva por ele de um monstro marinho e, juntos, tiveram vários filhos e fundaram a cidade de Micenas.

