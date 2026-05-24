O Liberal chevron right Cultura chevron right

Otto encarna Reginaldo Rossi e homenageia cultura recifense na Virada

Estadão Conteúdo

No Palco São João, o cantor Otto apresentou sucessos de Reginaldo Rossi, o Rei do Brega, como Deixa de Banca e Pra Ser Só Minha Mulher, com levada de rock, celebrando a cultura de Recife e a presença nordestina em São Paulo.

O artista de 57 anos cantou por volta das 15h deste domingo, 24, na Virada Cultural, no palco montado no centro da cidade. "São Paulo é o elo absoluto do Brasil", disse, destacando que a capital é feita por sudestinos, nordestinos e pessoas de todo o País.

O cantor encerrou o show com músicas próprias e de Chico Science: Cuba, Ciranda de Maluco, hino do Carnaval de Olinda, e Da Lama ao Caos.

Mais cedo, no mesmo palco, Gretchen agitou a multidão que a esperava na Avenida São João, e atraiu um público diversificado. O show trouxe vários hits de sucesso, como Lambada e Conga, conga, conga.

Palavras-chave

Virada Cultural

São Paulo

Otto

Reginaldo Rossi
Cultura
.
