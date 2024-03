Oscar 2024: John Cena entra pelado no palco para anunciar 'Melhor Figurino'; vídeo

O ator John Cena, apareceu sem roupa no palco, cobrindo as partes íntimas apenas com o envelope, neste domingo (10), durante a cerimônia do Oscar 2024. Ele foi convidado para anunciar do vencedor da categoria "Melhor figurino".

O ator de "O Pacificador" arrancou muitas risadas da plateia e brincou: "Figurinos são muito importantes. Talvez seja a parte mais importante do filme. Eu não posso abrir esse envelope".

Em seguida, a produção cobriu o ator e ele anunciou o grande vencedor da categoria.

VEJA MAIS