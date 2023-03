Oscar 2023: Ross White recebe o Oscar de Melhor Curta de Ação

O cineasta Ross White recebeu o Oscar de Melhor Curta de Ação por "An Irish Goodbye" durante a 95ª edição do Oscar no DolbyTheatre em Hollywood.

O curta-metragem dirigido por Tom Berkeley e Ryan White, usa o drama e a comédia para contar a história de dois irmãos que precisam se reconectar em meio ao luto, fazendo da morte o início de uma nova descoberta.

VEJA MAIS

O relacionamento inusitado dos irmãos Lorcan e Turlough se mistura com a maneira diferente que eles processam o luto. Por isso, em meio a essa situação, eles se reconectam a partir do que vivem, tentando entender um ao outro em seus universos e limitações.