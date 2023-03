Alguns favoritos e preferidos do Oscar 2023

A cerimônia de entrega do Oscar 2023 acontecerá no dia 12 de março com alguns filmes e artistas como favoritos ao prêmio mais comercial do cinema americano. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo concorre exageradamente a 11 categorias. Os ótimos Nada de novo no front e Os Banshees de Inisherin têm nove indicações. Elvis tem oito indicações. Os Fabelmans tem sete indicações. Tár com atuação antológica de Cate Blachett tem seis indicações. A Baleia tem três indicações incluíndo melhor ator para Brendan Fraser. Vale conferir a entrega do Oscar, pois é o prêmio mais popular do cinema e mobiliza atenção e interesse de muitos cinemaníacos. A seguir, destaco algumas categorias do prêmio, informo quais são os favoritos e indico quais são os meus preferidos.

Bom Oscar 2023 para todos!

Melhor filme

Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis,

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick,

Triângulo da Tristeza, Entre Mulheres.

Favorito: Tudo em todo Lugar ao mesmo Tempo

Preferido: Tár

Melhor atriz

Cate Blanchett (Tár), Ana de Armas (Blonde), Andrea Riseborough (To Leslie),

Michelle Williams (Os Fabelmans), Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo

Tempo).

Favorita: Michele Yeoh

Preferida: Cate Blanchet

Melhor ator

Filme Os Banshees de Inisherin

Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Austin Butler (Elvis), Brendan Fraser (The Whale), Bill Nighy (Living), Paul Mescal (Aftersun)

Favorito: Austin Butle

Preferido: Brendan Fraser

Melhor atriz coadjuvante

Angela Basset (Pantera Negra: Wakanda para Sempre), Hong Chau (The Whale), Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin), Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Favorita: Jamie Lee Curtis

Preferida: Hong Chau

Melhor ator coadjuvante

Brendan Gleeson (Os Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (Os Fabelmans), Barry Keoghan (Os Banshees of Inisherin), Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo)

Favorito: Ke Huy Quan

Preferido: Brendan Gleeson

Melhor direção

Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin), Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Steven Spielberg (Os Fabelmans), Todd Field (Tár), Ruben Östlund (Triângulo da Tristeza)

Favorito: Steven Spielberg

Preferido: Todd Field

Melhor filme internacional

Filme Nada de Novo no Front

Nada de Novo no Front, Argentina, 1985, Close, Eo, The Quiet Girl

Favorito: Nada de novo no Front

Preferido: Argentina, 1985

Dicas da Semana

Close de Lukas Dhont, A Baleia de Darren Aronofsky, Os Banshees de Inishirin de Martin McDonagh (Circuito Comercial).

Filme A Baleia de Darren Aronofsky

Deserto em Flor de Deserto em Flor. Uma mulher escapa dos terrores da Somália para ir trabalhar em Londres, onde um fotógrafo e um agente a ajudam a tornar-se uma modelo (Cineclube do Sindicato dos Médicos do Pará. Dia 14/3 às 19h com entrada franca).