Oscar 2023: Jamie Lee Curtis vence Melhor Atriz Coadjuvante

O compositor indiano MM Keeravaani (à direita) e o músico indiano Chandrabose aceitam o Oscar de Melhor Música (Canção Original) por "Naatu Naatu" de "RRR" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O editor de som supervisor Al Nelson (C) aceita o Oscar de Melhor Som por "Top Gun: Maverick" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O maquiador canadense Adrien Morot (d), Judy Chin (c) e Annemarie Bradley recebem o Oscar de melhor maquiagem e penteado por "The Whale" no palco da 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

A diretora canadense Sarah Polley (à direita) recebe o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado por "Women Talking" da atriz britânica Florence Pugh no palco durante o 95º Annual Academy Awards no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O diretor americano Daniel Scheinert (à esquerda) e o diretor americano Daniel Kwan (à direita) aceitam o Oscar de Melhor Roteiro Original por "Everything Everywhere All at Once" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

A cantora e compositora barbadiana e atriz Rihanna canta "Lift Me Up" de "Black Panther: Wakanda Forever", no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

Os cineastas Ross White (e), James Martin (2º/e), Tom Berkeley (2º d) e Seamus O'Hara a recebem o Oscar de Melhor Curta de Ação ao Vivo por "An Irish Goodbye" no palco durante a 95.ª cerimônia do Oscar 2023, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, neste domingo, 12 de março de 2023 CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Momentos da Live Filipe Bispo

O artista de efeitos visuais dos EUA Richard Baneham (C) aceita o Oscar de Melhores Efeitos Visuais por "Avatar: The Way of Water" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon /AFP

O diretor de fotografia James Friend recebe o Oscar de Melhor Fotografia por "Tudo quieto na Frente Ocidental" no palco durante o 95.ª cerimônia do Oscar 2023, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, neste domingo, 12 de março de 2023 CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O compositor alemão Volker Bertelmann aceita o Oscar de Melhor Música (Trilha Sonora Original) por "All Quiet on the Western Front" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O desenhista de produção Christian M. Goldbeck (à direita) e a decoradora de cenário Ernestine Hipper aceitam o Oscar de Melhor Design de Produção por "All Quiet on the Western Front" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

Diane Warren no palco durante a apresentação de "Applause" do filme "Tell It Like a Woman" durante a 95ª edição do Oscar 2023, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, neste domingo, 12 de março de 2023 CHRIS PIZZELLO/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O artista britânico Charlie Mackesy (à direita) e o produtor Matthew Freud (à esquerda) recebem o Oscar de Melhor Curta-Metragem de Animação por "O Menino, a Toupeira, a Raposa e o Cavalo" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O cineasta indiano Kartiki Gonsalves (esquerda) recebe o Oscar de Melhor Documentário de Curta Metragem por "The Elephant Whisperers" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O diretor sueco Edward Berger (C) aceita o Oscar de Melhor Longa-Metragem Internacional por "Nada de Novo no Front" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

A figurinista norte-americana Ruth E. Carter recebe o Oscar de Melhor Figurino por "Pantera Negra: Wakanda Eternamente" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

Transmissão nos estúdios de O Liberal Filipe Bispo

O cineasta Ross White (C) aceita o Oscar de Melhor Curta de Ação ao Vivo por "An Irish Goodbye" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

O cineasta canadense Daniel Roher (à direita) recebe o Oscar de Melhor Documentário por "Navalni" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

A atriz americana Jamie Lee Curtis aceita o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por "Everything Everywhere All at Once" no palco durante a 95ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon / AFP

Christopher Guest (e) e Jamie Lee Curtis chegam ao tapete champanhe, mudança na 95.ª cerimônia do Oscar 2023, realizada no Dolby Theatre, em Los Angeles, neste domingo, 12 de março de 2023 ASHLEY LANDIS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O ator americano-vietnamita Ke Huy Quan aceita o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante por "Everything Everywhere All at Once" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia, em 12 de março de 2023 Patrick T. Fallon /AFP

O diretor mexicano Guillermo del Toro (C) e Mark Gustafson (R) aceitam o Oscar de Melhor Filme de Animação por "Pinóquio de Guillermo del Toro" no palco durante o 95º Prêmio Anual da Academia no Dolby Theatre em Hollywood Patrick T. Fallon / AFP

Últimos preparativos para a premiação do 95º Oscar, em Hollywood, na Califórnia, neste domingo, 12 de março JOHN LOCHER/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

