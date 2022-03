Oscar 2022: Will Smith 'dá soco' em comediante que fez piada com sua esposa

Durante a apresentação dos indicados a Melhor Documentário, Chris Rock fez uma piada com Jada Pinkett-Smith, mulher de Will Smith, e o ator subiu ao palco e deu um soco no apresentador.

O comediante fez piada com o fato de a esposa do ator, Jada Pinkett-Smith, protagonizar a sequência de "G.I. Joe", filme estrelado por Demi Moore nos anos 90. Ocorre que Jada não está careca por motivos estéticos. A atriz sofre com uma doença autoimune e já falou abertamente sobre o assunto. "Eu e a alopecia vamos ser amigas", afirmou, em um vídeo. "A essa altura, só posso rir."

Veja: