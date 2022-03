Oscar 2022: quem levou mais estatuetas?

A 94º edição do Oscar, ocorrida neste domingo, 27, confirmou alguns favoristismos, como no caso do filme Duna, que levou seis estatuetas das dez nas quais concorria, e frustrou outras estimativas, como o filme Ataque de Cães, que tinha 12 indicaões e levou apenas um prêmio da maior cerimônia de cinema.

Veja também:

Confira:

Ranking das estatuetas do Oscar

Duna: 6 (Melhor Fotografia, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição, Melhor Design de Produção, Melhor Som e Melhor Efeitos Visuais)

Duna

No Ritmo do Coração: 3 (Melhor Filme, Melhor Ator Coadjuvante e Melhor Roteiro Adaptado)

No Ritmo do Coração

Os Olhos de Tammy Faye: 2 (Melhor Atriz e Melhor Cabelo e Maquiagem)

Os Olhos de Tammy Faye

Ataque dos Cães: 1 (Melhor Direção para Jane Campion)

Ataque dos Cães

King Richard: 1 (Melhor Ator para Will Smith)

King Richard

Amor, Sublime Amor: 1 (Melhor Atriz Coadjuvante, com Ariana DeBose)

Amor, Sublime Amor

Belfast: 1 (Melhor Roteiro Original)

Belfast

Drive My Car: 1 (Melhor Filme Internacional)