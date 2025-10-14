Os Quentes da Madrugada lançam álbum com registros inéditos do carimbó centenário de Santarém Novo

Nesta quarta-feira, 15, o grupo Os Quentes da Madrugada, da Irmandade de Carimbó de São Benedito de Santarém Novo, lança oficialmente o álbum “Identidade Única”. O trabalho é considerado marco histórico na salvaguarda da cultura popular amazônica. Pela primeira vez, músicas centenárias do carimbó tradicional de Santarém Novo, transmitidas oralmente por gerações, foram gravadas e registradas em formato fonográfico, preservando a manifestação cultural que há mais de dois séculos movimenta o Nordeste Paraense.

O disco, com 11 faixas gravadas ao vivo no barracão da Irmandade em janeiro de 2025, é resultado de um minucioso trabalho de resgate, preservação e valorização do carimbó pau e corda, estilo singular e exclusivo de Santarém Novo. Com direção musical do Jail Home Studio (Capanema-PA) e pós-produção da Curupira Livre, o projeto levou sete meses de experimentação e lapidação sonora, buscando manter fielmente o som que ecoa nas noites e alvoradas da Festividade de São Benedito, celebrada de 21 a 31 de dezembro.

Segundo Fernando Corrêa da Costa Junior, mais conhecido como Preto, presidente da Irmandade e integrante do grupo, o nome do álbum traduz exatamente o espírito do projeto: “‘Identidade Única’ é porque em Santarém Novo o carimbó é único. Temos instrumentos próprios, como o Rufo, criado por Mestre Celé, e os curimbós de couro fino, ainda afinados com corda, como há mais de 200 anos. Não usamos instrumentos eletrônicos ou harmônicos. É o carimbó pau e corda puro, como sempre foi”.

Apesar de presentes nas vozes e corpos da comunidade há mais de um século, muitas das canções nunca haviam sido gravadas. “Essas músicas fazem parte da memória afetiva e coletiva da nossa comunidade. São cantadas há gerações, mas nunca tinham sido registradas. Gravá-las foi também um ato de respeito aos mestres, aos nossos ancestrais e à cultura que eles nos deixaram”, reforça Preto.

O conjunto Os Quentes da Madrugada é formado por mestres e músicos da própria comunidade, guardiões dos saberes do carimbó tradicional. Entre os integrantes estão Mestre Ticó, Mestre Candinho, Mestre Bacural, Mestre Gilson e Mestre Meu Avô, além de jovens músicos que continuam a tradição.

O lançamento no dia 15 de outubro também serve como resposta à comunidade, que acompanhou todo o processo de gravação do álbum. Em novembro, será lançado o documentário oficial da Irmandade de Carimbó de São Benedito, que retrata o festejo, os mestres e a cultura viva de Santarém Novo. O filme será exibido nas escolas, comunidades, associações e durante o festejo de 2025, promovendo a educação patrimonial e o fortalecimento da identidade cultural local.

“Este álbum não é só um registro musical, é um instrumento de salvaguarda, de memória e de resistência cultural. Ele mostra ao mundo a força da nossa tradição e convida todos a conhecerem e respeitarem o verdadeiro carimbó pau e corda”, destaca Preto.

Patrimônio vivo

A Irmandade de Carimbó de São Benedito é uma das instituições mais antigas do Pará, com mais de dois séculos de existência, e responsável por manter viva a tradição religiosa e cultural do povo santarenovense. A festividade de dezembro mescla devoção a São Benedito, o “santo preto”, com práticas ancestrais de origem afro-indígena, reunindo dança, música, trajes típicos, comidas, ladainhas, alvoradas e uma complexa estrutura de cargos tradicionais como juízes, padrinhos e festeiros.

“A missão da Irmandade é apresentar ao mundo a identidade do nosso povo, salvaguardando as peculiaridades do nosso carimbó. A música tem papel fundamental nisso, porque sem música não há festa. Ela transmite os saberes e sentimentos que nos mantêm unidos como comunidade”, finaliza Preto.