Os "Gilsons" desembarcam pela primeira vez em Belém

Conscientes da herança e ancestralidade, o trio "Gilsons" ganhou o público mostrando a própria cara. Composto por filho e netos de Gilberto Gil, José, João e Francisco desembarcam em Belém, na próxima sexta-feira (18), para apresentar o novo trabalho e também abrir o show de Natiruts. A apresentação, que será na Assembleia Paraense.

O trio deu entrevista exclusiva para oliberal.com e falou sobre a vontade de conhecer Belém, as produções musicais e sobre o início de uma nova jornada, já que tem pouco tempo que eles retomaram aos palcos.

A música "Várias queixas" do grupo baiano Olodum foi a canção que abriu a porteira do trio. José, filho de Gilberto Gil, disse que a música sempre foi muito presente na vida deles, pois escutavam nos carnavais de Salvador. "Realmente essa música foi um fator importante na nossa caminhada. E sem falar que a música tem uma vida paralela aos Gilsons, tem gente que conhece só 'Várias Queixas'", disse José.

João fala que o momento é muito importante para o trio, pois acabaram de lançar o primeiro disco com composições próprias chamado "Pra gente acordar". "A gente acabou de lançar o primeiro disco completo. Esse é o lugar para captar o que é a nossa sonoridade, pegar nossas referências e colocar nossas composições próprias. É um trabalho que vem dos três com muita força", destaca.

Agora os planos é seguir com a turnê pelo Brasil que abre com show em São Paulo e percorre por várias cidades do país. A chegada em Belém vem gerando curiosidade para os três, já que ainda não conhecem a cidade. José diz que quando pensa em Belém pensa na referência musical, "eu penso no carimbó", disse.

Já Francisco pensa no sorvete, pois ele diz que sempre que sua mãe, Preta Gil, se apresenta na cidade leva para casa sorvete de tapioca. João comenta sobre a apropriação inadequada do açaí e espera provar do verdadeiro açaí. Os três planejam andar e conhecer um pouco da cidade, da cultura e dos pontos turísticos.

Com relação a carregar o peso, a história e a tradição de um dos mais importantes artistas do Brasil, Gilberto Gil, o trio acredita que o parentesco ajuda e não atrapalha, pois eles têm a consciência do privilégio de terem crescido em um meio onde a música sempre foi executada como trabalho.

"Sempre abriu muitas portas. A gente teve o privilégio de crescer nesse meio da música e de saber como funciona. Levar a música como trabalho sempre tivemos essa referência. Mas a gente tenta botar a nossa cara, para que não seja algo de homenagem, de ligação direta ou referência", destaca João.

O nome "Gilsons" `` foi sugestão da Preta Gil e de cara o trio ficou em dúvida, por não querer associar o nome diretamente. "O grupo estava começando e achamos pretensioso usar o nome, mas com o tempo fomos nos entrosando e naturalizando, a gente sempre teve em mente que estamos construindo a nossa história", pontua José.

O trio surgiu em 2019 e estreou com a releitura de "Várias queixas''. A canção deu nome ao primeiro EP. Neste trabalho, também foi construído outro hit, "Love, Love", que trouxe para os músicos números de alcance impressionantes nas plataformas digitais.

Em 2020 eles lançaram "Índia", em parceria com Júlia Mestre; "Devagarinho", com Mariana Volker, e "Besteira", com o duo Yoún. Final de 2021, teve “Deixa fluir”, com o grupo Big Up; “Algum ritmo”, com Jovem Dionísio; e um remix de “Love love” feito por Alok. Todos os lançamentos levaram os Gilsons a marca de 2 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Natiruts já perdeu a conta do número de vezes em Belém

Sobre o que o público pode esperar do show, Luis adianta: “Estamos com um show bem completo. A galera pode esperar de grandes hits até as músicas consideradas lado “B”, mas que os fãs sempre pedem”, antecipa. A banda vem com pouco tempo para a capital, mas já anseia também pela parte da culinária.O baixista da banda Natiruts, Luís Maurício, perdeu as contas do número de apresentações do grupo em Belém. Para ele, a atmosfera da cidade é única e recorda de shows memoráveis.

“Desta vez será bem corrido, mas vai dar tempo para desfrutar dessa culinária maravilhosa. Já tivemos a oportunidade de conhecer alguns lugares incríveis. O mercado do Ver-o-Peso e todos os seus produtos amazônicos, as Docas, o centro histórico, muitos outros lugares”, destacou.

Serviço:

Show do Natiruts e Gilsons, na Assembleia Paraense, no dia 18 de março.