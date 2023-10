Orquestra Sustentável SESI estreia espetáculo ‘Amazônia Musical’

Celebrar a riqueza e a diversidade cultural da Amazônia. É com essa intenção que a Orquestra Sustentável SESI apresentará o espetáculo ‘Amazônia Musical’, hoje, a partir das 19h, no Teatro do SESI. Formada por talentos do Ensino Fundamental de Belém, Ananindeua e Icoaraci, a orquestra visa não apenas desenvolver habilidades musicais, mas também lembrar da importância em preservar não somente a Amazônia, mas todo o ecossistema do planeta.

O show de logo mais contará com participação especial dos artistas, representantes da, doo e do, para um mergulho profundo em nossas raízes culturais locais.O repertório será composto por canções contando as histórias do folclore da região, doao, e demais ritmos que fazem parte do cotidiano amazônida. “A Orquestra Sustentável SESI é o pilar desse espetáculo. A intenção é que o público se deixe envolver por essa jornada musical, levando consigo as memórias do espetáculo por muito tempo após o último acorde”, explica Ana Cláudia Moraes, gerente do Teatro SESI. “É um convite para celebrar a riqueza e a diversidade cultural e musical desta região única do planeta”, completa Moraes.Ainda segundo a gerente do Teatro do SESI, o projeto nasceu da visão de uma gestão cultural ativa. “A Orquestra busca enriquecer o aprendizado por meio da arte, proporcionando não apenas desenvolvimento motor e cognitivo, mas também valores como responsabilidade, concentração, trabalho em equipe e respeito”, conta.A orquestra, que utiliza instrumentos não convencionais e repertórios diversificados, aliada à integração com a tecnologia, promete uma experiência enriquecedora aos espectadores: celebrar a harmonia entre humanidade e natureza.