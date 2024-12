Orquestra Jovem Vale Música recebe violinista Emmanuele Baldini em Belém neste domingo (1º)

Grandes encontros são sempre bem-vindos. Por isso, o reencontro da Orquestra Jovem Vale Música com o violinista italiano Emmanuele Baldini, atual "spalla" da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp), e o público em Belém, neste domingo, dia 1º de dezembro, às 18h, na Sala Augusto Meira, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM), já é de antemão uma celebração. Por marcar o começo das apresentações de dezembro para os alunos do projeto Vale Música Belém e por ser um momento raro de apreciação de composições clássicas, com entrada franca. A iniciativa conta com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Emmanuele Baldini toca com músicos da OJVM em Belém (Foto: Fernando Ruz)

Esse concerto traz obras de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e Piotr Ilitch Tchaikovski (1840-1893). Para se entender o que significa esse encontro, é bom saber que o "spalla", termo italiano que significa "ombro", é o primeiro violino de uma orquestra e é responsável por apoiar o maestro, atuando como seu principal auxiliar.

Nesta apresentação, a Orquestra Jovem acompanha Baldini como solista e contará com a regência do jovem maestro Renan Cardoso. No repertório, o público poderá apreciar as peças Sinfonia nº 40 em sol menor K.550, I – Molto Allegro, II – Andante, III – Menuetto e IV – Allegro Assai, de Mozart, e Concerto para Violino em Ré Maior, Op. 35, I – Allegro moderato, II – Andante (Canzonetta) e III – Finale (Allegro vicacissimo), de Tchaikovsky.

Sobre essa aproximação com os integrantes do projeto, Baldini destaca: "O Vale Música Belém é um dos projetos que acompanho há mais tempo, já são mais de 15 anos que conheci o trabalho pioneiro da professora Glória Caputo e tenho acompanhado os maravilhosos jovens durante os anos de estudo no projeto, na continuação de suas carreiras e nos primeiros trabalhos nas orquestras profissionais. Fico feliz de ver como, após muitos anos de existência, o projeto só cresce e não para de formar músicos e cidadãos nesse país que tanto precisa de apoios como esse".

Para Izabel Boulhosa, coordenadora administrativa do projeto, "o professor Baldini vem contribuindo conosco há muitos anos, dando aulas para nossos alunos e participando de concertos com a nossa orquestra”. Baldini integra a banca de avaliação do Concurso Serguei Firsanov para alunos de violino da FAM, cuja premiação ocorrerá durante o concerto da OJVM neste domingo.

Violinista e orquestra

Emmanuele Baldini nasceu em uma família de músicos em Trieste (Itália). Ele tem 40 álbuns gravados. Desde 2005, é "spalla" da Osesp. Mas também já foi "spalla" em Bolonha, Trieste, Milão e La Coruña. A atividade como solista se cruza e se mescla com a de regente. Baldini vive em São Paulo.

Criada em janeiro de 2010, como resultado do projeto social "Vale Música", a Orquestra Jovem Vale Música reúne jovens de 13 a 29 anos de idade, que já trazem no currículo apresentações em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, São Luís e Fortaleza, e importantes parcerias com grandes solistas internacionais. Recentemente, em comemoração aos 20 anos do Vale Música em Belém, a OJVM realizou uma turnê nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, com grande sucesso entre o público.

Serviço:

Concerto – Orquestra Jovem Vale Música com maestro e violinista italiano Emmanuele Baldini

Quando: Domingo, dia 1/12, às 18h

Onde: Sala Augusto Meira, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM),

na Av. Governador Magalhães Barata, nº 1022, entre 14 de Abril e Castelo Branco

Entrada franca