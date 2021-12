Orquestra Jovem Música apresenta concerto neste domingo, 5

No próximo domingo, 5 de dezembro, a Orquesta Jovem Música apresenta concerto em Belém. O evento iniciará às 18h, e acontecerá na Sala Augusto Meira Filho, localizada na Av. Magalhães Barata, 1022 (entre 14 de abril e Castelo), e contará com número restrito de público e adoção de medidas sanitárias preventivas em função da Covid-19, como distanciamento social e uso obrigatório de máscara.

Com 11 anos de existência, a Orquestra é o resultado do projeto Vale Música Belém e já fez apresentações em Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Manaus, Recife, São Luis, e Fortaleza. A OJVM também conta em seu currículo com parcerias de grandes solistas internacionais.

Jovens entre 14 e 29 anos participam da equipe formada por Renan Cardoso, que é o regente. Ele iniciou seus estudos de violino no Projeto e é bacharel em música com habilitação em violino pelo Instituto Estadual Carlos Gomes-IECG. Renan também faz parte da classe dos professores Serguei Firsanov e Marcus Guedes.

Haverá também transmissões on-line disponíveis nas redes sociais da Fundação Amazônica de Música (Instagram e Facebook).