Orquestra do Theatro da Paz celebra, em Belém, os 30 anos do Coro Carlos Gomes

A partir das 20h desta quarta-feira (18), o centenário Theatro da Paz, no centro de Belém, vai sediar um momento histórico reunindo dois ícones da música clássica do Pará. A Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP), sob a regência do maestro Miguel Campos Neto, vai homenagear os 30 anos do Coro Carlos Gomes com a apresentação da Gala Lírica "Ópera da Amazônia". Em outras palavras, o público que comparecer a essa casa histórica de espetáculos na Amazônia vai assistir à exibição de talentos regionais da música lírica e, ainda, celebrar as três décadas de um trabalho de fôlego em prol da cultura musical no Estado do Pará e na Amazônia, desenvolvido pelos responsáveis e integrantes do Coro Carlos Gomes. A entrada é gratuita.

Um atrativo a mais para o público é que o espetáculo terá a participação do próprio Coro Carlos Gomes, com a regência da maestrina Maria Antonia Jiménez, responsável pela formação desse grupo musical. Na apresentação, o Coro terá a presença da soprano Thaina Souza, da mezzo soprano Liliana Virgínia, do tenor Antônio Wilson e do barítono Idaías Souto.

Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz: momento de celebrar os 30 anos do Coro Carlos Gomes (Foto: Divulgação)

O repertório vai apresentar óperas brasileiras, como “Iara, Opera Ballo in un Prologo e due Atti - Preludio”, composição de Gama Malcher e Idalia - Ato I, Cena 4: Cavatina per Soprano e Idalia - Ato I, Cena 8: Recitativo e Romanza per Tenore, da ópera Idalia de Henrique Gurjão. Além de Missa em Dó Maior, Op. 86, obra sacra de Ludwig van Beethoven, composta em 1807.

Os ingressos podem ser retirados a partir das 9h desta quarta (18) pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e a partir das 18h na bilheteria do Theatro da Paz, com limite de duas unidades por pessoa.

A ação é do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), Theatro da Paz e Academia Paraense de Música (APM), e faz parte do XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz. Desde 2002, o Festival já apresentou obras como Salomé, La Bohème, Suor Angelica, Gianni Schicchi, A Flauta Mágica e Os Pescadores de Pérolas, reunindo mais de 144 mil espectadores e se consolidando como um dos principais eventos líricos do país.



Serviço:

XXIV Festival de Ópera do Theatro da Paz, com entrada franca*

Gala Lírica "A Ópera da Amazônia" - 30 anos do Coro Carlos Gomes

Data: 18 de junho (quarta-feira)

Horário: 20h

Local: Theatro da Paz

*Entrada Franca: Ingressos a partir das 9h do dia 18 de junho pelo site Ticket Fácil (ticketfacil.com.br) e às 18h na bilheteria do Theatro da Paz (2 unidades por pessoa).