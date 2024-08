Olivia Rodrigo vai fazer show no Brasil em 2025, afirma jornalista

Fãs da cantora Olivia Rodrigo, há meses comentam sobre uma possível passagem da artista no Brasil e esse sonho pode estar perto de se realizar. A cantora estará no Brasil em 2025, foi o que afirmou o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar shows de artistas internacionais no Brasil, nesta sexta-feira (30).

Segundo uma publicação de Flesch no X, antigo twitter, a artista, que é sensação entre os jovens, se apresentará no país entre março e abril do ano que vem. O jornalista não deu detalhes sobre a data exata ou local da apresentação. “Mais informações em breve!”, escreveu ele. Veja:

Também não foi revelado se Olivia virá para shows solo de sua atual turnê, referente ao seu álbum, “GUTS”, de 2023, ou se irá se apresentar em algum festival musical.

Flesch também teria adiantado que Alanis Morissette e Shawn Mendes viriam ao país na mesma época que Olivia, o que fortaleceu os rumores de que os artistas integraram o line-up da edição de 2025 do Lollapalooza, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de março.

A cantora filipino-americana se tornou internacionalmente conhecida após sua música ‘Driver’s License’ se tornar um dos maiores hits de 2021. Ela é uma das artistas internacionais mais solicitadas para vir ao país desde então. Até o momento, a equipe da cantora ainda não confirmou a sua passagem pelo Brasil.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)