Olivia Hussey, atriz de 'Romeu e Julieta', morre aos 73 anos

Olivia Hussey Eisley, conhecida por estrelar os filmes “Romeu e Julieta” (1968) e o clássico do terror “Black Christmas”, faleceu, conforme anunciado em uma postagem no Instagram oficial da atriz. Olivia tinha 73 anos.

“É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento de Olivia Hussey Eisley, que voltou pacificamente para casa cercada por seus entes queridos no dia 27 de dezembro”, diz a nota. “Olivia era uma pessoa notável cujo calor, sabedoria e pura bondade tocaram a vida de todos que a conheceram.”

A carreira de Olivia ganhou destaque com “Romeu e Julieta”, sob a direção de Franco Zeffirelli, que lhe rendeu o Globo de Ouro pela interpretação de Julieta.

A versão cinematográfica da obra clássica de Shakespeare gerou polêmica ao longo dos anos. No final de 2022, Olivia e seu colega de elenco Leonard Whiting processaram a Paramount Studios, responsável pela produção, alegando que o filme foi lançado com cenas de nudez envolvendo ambos quando ainda eram adolescentes.

De acordo com o processo, Zeffirelli teria dito aos jovens atores — então com 15 e 16 anos — que “eles deveriam atuar nus ou a produção fracassaria”. No entanto, a ação foi rejeitada pela justiça em maio de 2023.

Hussey Eisley também foi notável por sua atuação no filme de terror “Black Christmas” (1974) e na adaptação de “Morte no Nilo” (1978), de Agatha Christie. Além disso, voltou a colaborar com Zeffirelli em 1977, quando interpretou Maria na minissérie “Jesus de Nazaré”.

Nos anos 1990, Olivia participou de diversos filmes de terror, como “Psycho IV: The Beginning” e “It”, uma minissérie baseada no livro de Stephen King. Já nos anos 2000, integrou o elenco de produções como o filme biográfico “Madre Teresa”, o suspense “El Grito” e a comédia “Tortilla Heaven”.

Nascida em Buenos Aires, em 17 de abril de 1951, Olivia levou uma vida marcada por sua paixão pelas artes, espiritualidade e amor aos animais, conforme destacou o comunicado:

“Olivia viveu uma vida cheia de paixão, amor e dedicação às artes, espiritualidade e bondade para com os animais. Olivia deixa para trás uma família amorosa — seus filhos, Alex, Max e India, seu marido há 35 anos, David Glen Eisley, e seu neto, Greyson, e um legado de amor que será guardado para sempre em nossos corações”, continua o texto.

“Enquanto lamentamos esta imensa perda, também celebramos o impacto duradouro de Olivia em nossas vidas e na indústria. Agradecemos seus pensamentos e orações durante este momento difícil e pedimos privacidade enquanto lamentamos a perda de uma alma verdadeiramente especial”, finaliza a postagem.