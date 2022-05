Oficinas do Curro Velho e Casa da Linguagem seguem com inscrições abertas

O Curro Velho e da Casa da Linguagem seguem com as inscrições abertas para as oficinas gratuitas que acontecerão entre os dias 23 de maio e 10 de junho. São ofertadas 22 oficinas presenciais nas áreas de produção criativa, artes visuais, design, artes cênicas, entre outras.

No Curro Velho, serão oferecidas as seguintes oficinas: Bijuteria em papel marchê, Confecção de bonecas de pano, Costurando com resíduos têxteis, Cerâmica, Estamparia com serigrafia, Embalagens artesanais, Bordado artístico tecido/papel, Bijuteria em cerâmica, Encadernação de agendas permanentes, Laboratório de experimentação em serigrafia, Ecojoias e Cestaria. Enquanto a Casa da Linguagem oferecerá cursos de Criação de livro pop-up e Criação de retratos em colagem.

Também estão abertas as oficinas da quadra junina. No Curro Velho serão oferecidas as seguintes: Dança em cadeira de rodas; Restauro, manutenção e confecção de instrumentos de percussão; reggae de salão; danças inclusivas; danças urbanas; danças folclóricas; Teatro; e Técnicas circenses. E na Casa da Linguagem, Iniciação teatral e Sança de salão.

Confira mais informações sobre as oficinas aqui.

As oficinas são gratuitas para alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio, sendo necessário apresentar o comprovante de matrícula. Para universitários, alunos de escolas particulares e outras pessoas será cobrada uma taxa de R$ 20 reais.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas presencialmente, até esta sexta-feira, 20, nas secretarias do Núcleo Curro Velho e da Casa da Linguagem. É necessário apresentar carteira de identidade, Cadastro de Pessoa Fisica (CPF) e comprovante de residência.