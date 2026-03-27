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Oficina de teatro para crianças convida à imaginação e ao jogo cênico

Atividade ‘As voltas do corrupio’ integra programação pedagógica e propõe vivência criativa para crianças de 6 a 12 anos

O Liberal
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A oficina utilizará o teatro como linguagem para atividades de expressão e interação, com noções introdutórias de interpretação, improvisação e construção de personagens (CCBA/ Divulgação)

O Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) promoverá no próximo domingo, 29 de março, a oficina de teatro para crianças 'As voltas do corrupio', em Belém. A atividade, que será conduzida pela arte-educadora Arth, integra a programação pedagógica do espaço e é voltada ao público infantil de 6 a 12 anos.

A oficina utilizará o teatro como linguagem para atividades de expressão e interação. A proposta inclui noções introdutórias de interpretação, improvisação e construção de personagens.

Como funciona a oficina "As voltas do corrupio"?

A programação da oficina será organizada em etapas. Incluirá exercícios de aquecimento e integração do grupo, práticas de expressão corporal e vocal, jogos teatrais, atividades de improvisação com objetos relacionados à exposição 'Meu tema sou eu', do artista Emmanuel Nassar, construção de personagens, elaboração de cenas curtas e um momento de troca entre os participantes.

O que a arte-educadora Arth diz sobre a oficina?

De acordo com a arte-educadora Arth, que integra a equipe do Centro Cultural Bienal das Amazônias desde 2024, a atividade foi pensada a partir do universo infantil. "Que elas consigam levar para a vida e, basicamente, levar a partir dessa experiência que vão viver na oficina, algo que faça com que se sintam interessadas e atraídas para o teatro", afirma.

Saiba mais sobre o Centro Cultural Bienal das Amazônias

Localizado no bairro da Campina, em Belém, o Centro Cultural Bienal das Amazônias possui quatro pavimentos e cerca de oito mil metros quadrados de área. O espaço abriga atividades como exposições de artes visuais, mostras de cinema, apresentações musicais, seminários e programas de residência.

O edifício que abriga o CCBA funcionou anteriormente como uma loja de departamentos e foi requalificado para sediar o Instituto Bienal das Amazônias após a realização da 1ª Bienal das Amazônias. O espaço conta com áreas expositivas, ambientes de circulação e salas multiuso destinadas a diferentes atividades culturais.

Serviço

  • Oficina: As voltas do corrupio – oficina de teatro para crianças
  • Data: 29 de março (domingo)
  • Horário: 10h
  • Local: Centro Cultural Bienal das Amazônias (CCBA) – Rua Manoel Barata, 400
  • Público: crianças de 6 a 12 anos
  • Inscrições: https://forms.gle/2PgrG111BExPFPUVA
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