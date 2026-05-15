'Obsessão': o que você precisa saber sobre filme considerado o melhor terror do ano

Novo terror produzido pela Blumhouse, Obsessão tem conquistado aclamação da crítica e do público, sendo considerado um dos melhores filmes do gênero em 2026. Uma das principais estreias da semana nos cinemas, o longa começa como uma trama de amor não correspondido, mas rapidamente se transforma num conto sangrento sobre ciúmes doentio.

Produzido de forma independente e estrelado por nomes ainda em ascensão em Hollywood, o filme estreou nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 14, prometendo tirar o fôlego e o sono dos espectadores.

Abaixo, confira tudo o que você precisa saber sobre Obsessão antes de comprar o seu ingresso:

Trama

O filme acompanha Bear (Michael Johnston), um jovem que, apesar de ser apaixonado por sua amiga Nikki (Inde Navarrette), não consegue confessar seu amor, mesmo com o encorajamento dos amigos Ian (Cooper Tomlinson) e Sarah (Megan Lawless). Numa noite, ele passa numa loja de mágica e compra impulsivamente uma varinha de salgueiro, que supostamente realiza o desejo de quem a quebrar.

Após engasgar mais uma vez ao tentar chamá-la para sair, Bear decide se arriscar e quebra a varinha, pedindo que Nikki o ame mais do qualquer outra pessoa no mundo. Surpreendentemente, o feitiço funciona e os dois logo engatam num relacionamento.

O romance rapidamente desanda quando Nikki começa a se comportar de forma estranha, mentindo para Bear, vigiando-o enquanto ele dorme e tentando prendê-lo em casa. A situação piora a cada dia, com a jovem caçando e matando quem acredita que pode se colocar entre ela e o "amado".

Elenco e equipe de 'Obsessão'

Obsessão foi completamente escrito, dirigido e editado por Curry Baker, de 26 anos. O filme é apenas o segundo longa-metragem do cineasta, que antes dirigiu Milk & Serial, de 2024, e uma série de curtas de terror, nos quais ele também atuou.

Assim como Baker, o elenco é formado por desconhecidos ou que só recentemente têm aparecido em grandes projetos. Intérprete de Bear, Johnston fez carreira como dublador de videogames e animações como Warcraft, Minha Querida Oni e God of War: Sons of Sparta, além de ter pequenas participações em 9-1-1, Akuma-kun e SWAT. Ele também é músico, tendo lançado seu primeiro single em 2020.

Já Inde Navarrette, que vive Nikki, deve ser reconhecida por fãs da DC por Superman & Lois, série do Superman que foi ao ar entre 2021 e 2024 em que ela viveu Sarah Cushing, amiga dos filhos do herói em Smallville. Ela também apareceu em episódios de 13 Reasons Why, da Netflix, e Dentons Death Date, de 2019.

Cooper Tomlinson interpreta Ian, melhor amigo de Bear. O ator já trabalhou em alguns dos curtas de Baker, contracenando com o cineasta em Milk & Serial.

Fechando o elenco principal está Megan Lawless como Sarah. A atriz também teve pequenos papéis na TV e nos cinemas, mas nada que tivesse o mesmo destaque de Obsessão.

O filme é produzido pela Blumhouse, uma das produtoras de maior destaque no terror. Fundado e comandado por Jason Blum, o selo é responsável por franquias como Sobrenatural, Five Nights at Freddys, Mortal Kombat e Telefone Preto, além do recente A Maldição da Múmia.

Resposta ao filme

Obsessão tem recebido algumas das maiores notas da crítica nacional e internacional, algo refletido nos resultados exibidos em agregadores online. No já tradicional Rotten Tomatoes, o longa tem aprovação de 95% tanto da mídia quanto do público, com o site resumindo o consenso da crítica como "assustadoramente perturbador, mas ao mesmo tempo habilidosamente divertido e empolgante".

No Metacritic, que disponibiliza a média das notas dos críticos, Obsessão está atualmente entre os 25 melhores filmes de 2026, alcançado a nota 81 de 100 e superando sucessos como Devoradores de Estrelas, Mike & Nick & Nick & Alice e Dois Pianos. No IMDb, em que os espectadores avaliam os títulos, a produção registra uma nota de 8,1 de 10.

Entre os veículos consagrados, Variety, TheWrap, New York Times e /Films trouxeram críticas extremamente elogiosas a Obsessão, enaltecendo o trabalho de Baker de subverter as expectativas e não ter medo de mostrar momentos extremamente perturbadores.

Obsessão estreou nesta sexta-feira, 15, nos Estados Unidos, com sessões de pré-estreia já rendendo 2,6 milhões de dólares nas bilheterias norte-americanas. A expectativa é de que o longa arrecade, já neste primeiro final de semana, um valor maior que os 15 milhões de dólares gastos pela Focus Features para adquirir os direitos de distribuição do longa.

Obsessão está disponível em cinemas de todo o Brasil. O filme ainda não tem previsão para chegar ao streaming.