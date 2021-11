O V Festival do Cavalo Marajoara acontece neste final de semana, em Soure

Pela quinta vez, o Festival do Cavalo Marajoara é realizado e nesta edição contará com a participação de diversas atrações musicais para o público. O evento vai acontecer neste sábado, 6, e domingo, 7, em Soure, no Marajó.

O grupo Os Aruãs, DJ Léo Marajo, A Loirinha Show, Gilmara e Bruno, e a banda Quero + vaõ se apresentar no sábado, 6, a partir das 19 horas. O grupo Cruzeirinho, DJ Claudinho, Dannylly Rita, o grupo Atitude e Herick Rafael serão às atrações do domingo, 7, com início às 18 horas.

A programação contará também com competições entre os cavalos que será realizada no Campo de Fomento, em Soure.