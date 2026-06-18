O rapper Lil Nas X revela diagnóstico de transtorno bipolar e fala sobre recuperação

Lil Nas X decidiu compartilhar com os fãs um aspecto delicado de sua vida pessoal. Em um vídeo publicado nas redes sociais nessa quarta-feira, 17, o cantor revelou que foi diagnosticado com transtorno bipolar e contou detalhes sobre o processo de tratamento que enfrentou nos últimos meses.

Conhecido por falar abertamente sobre sua trajetória, o artista explicou que já suspeitava da condição há algum tempo, mas evitava aceitar o diagnóstico por medo das consequências e do estigma associado à saúde mental. Agora, segundo ele, a situação é diferente. "Estou muito melhor, me sentindo melhor. Estou criando livremente, com menos medo no coração e curtindo a vida", afirmou.

Durante o relato, Lil Nas X contou que passou alguns meses em uma clínica de reabilitação antes de retornar à convivência com familiares e amigos. O cantor explicou que o período foi fundamental para sua recuperação emocional e para compreender melhor sua condição.

"Quando recebi o diagnóstico de transtorno bipolar, senti que já sabia disso há alguns anos, mas não queria admitir porque não queria ter de tomar remédios e nem que as pessoas pensassem diferente de mim", declarou.

O músico também comentou, com o humor característico que costuma utilizar em suas publicações, sobre os desafios que enfrenta. "Eu já sou negro e gay. Fala sério! Negro, gay e bipolar? Estou vivendo a vida no modo extremamente difícil", brincou, antes de reforçar que atualmente vive uma fase mais equilibrada.

Novo momento

Segundo o artista, o acompanhamento profissional tem desempenhado um papel importante em sua recuperação. "Agora tenho um terapeuta e um psiquiatra, o que tem sido muito útil", revelou.

Além da melhora emocional, Lil Nas X afirmou que voltou a se dedicar à música com mais tranquilidade. O cantor contou que está trabalhando em novos projetos e adiantou que pretende lançar canções inéditas em breve.

"Faço música há sete anos. Aliás, falando em música, quero avisar que vem música nova por aí. Ainda não estou totalmente pronto, mas estou animado para isso", disse.

Olhando para o futuro

A publicação marca mais um passo na retomada da rotina do artista após um período turbulento que incluiu problemas judiciais e o afastamento dos holofotes. Em sua mensagem, Lil Nas X destacou a importância do apoio recebido dos fãs ao longo dos últimos meses.

"Estou animado para embarcar nessa jornada com vocês, nesse próximo capítulo. Já passamos por tanta coisa juntos. Obrigado por estarem sempre ao meu lado", afirmou.

Ao encerrar o vídeo, o cantor demonstrou otimismo com o futuro e disse que seu principal objetivo é continuar evoluindo pessoal e artisticamente. "Tudo o que eu quero é continuar tentando orgulhar vocês e a mim mesmo", concluiu.