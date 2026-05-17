O que é fitsexual? Musa fitness explica termo e chama atenção

A influenciadora fitness Karol Rosalin, de 26 anos, comentou sobre o comportamento dos chamados “fitsexuais”, termo usado para descrever pessoas que fazem da rotina de treinos e da busca pelo corpo ideal uma prioridade também nos relacionamentos.

Segundo a musa fitness, esse perfil é mais comum entre homens que colocam o shape, a alimentação e a estética corporal no centro da própria vida. Em alguns casos, a preocupação com o físico chega a influenciar até a escolha de parceiros.

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“Tem homem que prefere faltar encontro do que treino. A vida da pessoa começa a girar completamente em torno do shape, da dieta e da validação que recebe por causa disso”, afirmou Karol.

A influenciadora também destacou que, em muitos casos, esses homens observam detalhes como percentual de gordura, definição muscular e hábitos alimentares antes mesmo de demonstrar interesse amoroso.

A declaração repercutiu nas redes sociais e gerou discussões sobre como o universo fitness pode impactar a forma como algumas pessoas se relacionam.