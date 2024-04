O que aconteceu no BBB na madrugada deste sábado (06/04)? Promessa ousada e confiança; saiba mais

Com a formação do 18º Paredão e a aproximação da final do Big Brother Brasil 2024, que acontece no dia 16 deste mês, a empolgação e a emoção dos participantes ficam mais intensas. Foi o que aconteceu na madrugada deste sábado (6). Lucas Buda, conquistou a quinta liderança e atingiu a marca histórica no programa de mais vitórias na Provas do Líder. Em conversa com Giovanna, uma das emparedadas, sobre o recorde que conseguiu.

Com a segunda liderança consecutiva, o capoeirista não escondeu a torcida pela permanência da nutricionista, mesmo sendo o responsável por colocá-la ao Paredão, e fez uma promessa ousada, caso ela retorne da berlinda. “"Aí, Brasil, se a Giovanna ficar, eu pulo pelado na piscina", disparou Buda. Giovanna ficou em silêncio e depois Lucas riu da fala dele.

Por outro lado, Matteus, que está imunizado após a vitória na Prova do Anjo, desabafou com os aliados. Ele contou para Alane e Davi, durante conversa sobre a dinâmica da formação de paredão, que não é a prioridade de nenhum de seus aliados. "Se eu não estivesse imune, eu iria também, porque eu não sou prioridade para ninguém", disse o estudante.

A paraense foi outra pessoa da casa mais vigiada do Brasil que atingiu um recorde no número de idas ao Paredão na noite de sexta-feira (5), com um total de sete indicações. O número é o mesmo valor atingido por Arthur, no BBB 22, e Ana Carolina, no BBB 9. A paraense só fica atrás de Babu, do BBB 20, que foi 10 vezes ao Paredão.

No Quarto Fadas, Beatriz e Isabelle relembraram o início do programa. A manauara relatou a sensação de demora para chegar até esse estágio do jogo, só que, ao mesmo tempo, a impressão de que o tempo passou rápido. "Parece que foi ontem, Isabelle, que a casa estava lotada", comenta Beatriz.

Emparedado, David demonstrou segurança em seu sétimo paredão. “Eu mesmo sinto assim uma confiança, sabe? Confiança em todos os aspectos: confiança no jogo, confiança no que eu fiz, confiança no que eu faço, confiança de tudo", afirmou. “O que vier de lá pra cá, a gente vai enfrentar sem medo”, destacou o baiano. "Se posicionar que é o que a gente sabe fazer bem e jogo que segue. Rumo à Final", declarou o brother.

Resta saber quem será o próximo eliminado do reality. Alane, Davi e Giovanna estão na berlinda e um deles deixará o programa no próximo domingo (7).