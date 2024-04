Lucas Buda iguala recorde em vitórias na Provas do Líder do BBB após 14 anos; relembre

Lucas Buda ganhou sua quinta liderança e chega a marca histórica dos BBB. Na dinâmica do "modo turbo", o capoerista conquistou a sua segunda Prova do Líder consecutiva, faltando apenas 11 dias para o fim do BBB 24. Vale lembrar, que ele já faturou duas Provas do Anjo e escapou do Paredão em uma Prova Bate e Volta.

O recorde dele nesta edição já ocorreu em 2010, quando falamos em Prova do Líder. Kadu Parga, participante do BBB 10, também acumulou cinco lideranças ao longo de sua trajetória no programa. Com isso, o ex-brother conseguiu chegar na final e terminou em terceiro lugar.

Da edição 12, Fabiana ganhou a Prova do Líder quatro vezes e também chegou na final, mas ficou em segundo lugar.

No BBB 17, a campeã Emilly Araújo venceu a disputa por liderança por quatro vezes. Diego Alemão, que também foi o vencedor, só que do BBB 7, vestiu o colar do Líder por três vezes no programa

No BBB 22, Paulo André ganhou a liderança três vezes, garantiu seu lugar na final e encerrou sua participação no reality em segundo lugar