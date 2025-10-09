Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

O Nazareno Experience: Exposição imersiva em SP transportará público para os tempos de Jesus

Estadão Conteúdo

Uma exposição imersiva em São Paulo promete levar os seus visitantes aos tempos de Jesus. Inédita no Brasil, a mostra O Nazareno Experience começa uma temporada no dia 16 de outubro utilizando tecnologia para recriar a antiga Judeia de dois mil anos atrás.

Criada pela produtora norte-americana Alpine Artists, a exposição desembarca no Brasil após alcançar grande sucesso nos Estados Unidos. O projeto reconstrói, com recursos de som, vídeo e iluminação e com cenários interativos, episódios marcantes da vida de Cristo, desde o nascimento, passando pelos milagres, pela Santa Ceia e indo até a ressurreição.

Um dos pontos de destaques da exposição é a utilização de realidade virtual aliada à inteligência artificial, que permitem aos visitantes uma conversa direta com Pôncio Pilatos, o governador romano que presidiu o julgamento de Jesus.

O Nazareno Experience fica em cartaz de 16 de outubro até o dia 29 de dezembro, no Gymnasium Visualfarm (Praça Olavo Bilac, 38, São Paulo/SP), primeiro laboratório de artes visuais da América Latina e palco de outras exposições interativas, como a dedicada a Leonardo da Vinci. A visitação acontece de quinta a segunda, com sessões a cada 30 minutos. Os ingressos custam a partir de R$ 30, pelo site da atração.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EXPOSIÇÃO/O NAZARENO EXPERIENCE/SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

EITA!

Vinícius Jr. publica nota sobre relação com Virginia Fonseca e pede desculpas

Declaração do atacante do Real Madrid ocorre após repercussão de affair com outras mulheres

08.10.25 22h03

INAUGURAÇÃO

Caixa Cultural Belém é inaugurada com exposições e espaço para eventos culturais

O espaço, localizado na Estação das Docas, abre ao público com entrada gratuita e traz as mostras ‘Espíritos da Floresta’, do coletivo MAHKU, e ‘Paisagens em Suspensão’

08.10.25 21h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

ENTENDA O TERMO

'Sou sapiossexual': entenda o significado da palavra utilizada por suposta affair de Vini Jr.

Modelo Anna Carolina Silva chamou atenção ao usar o termo nas redes sociais após ser apontada como novo affair do jogador do Real Madrid

09.10.25 10h45

CELEBRIDADES

'Não sou moleque', diz Vini Jr. em resposta a suposta affair após polêmica; entenda

Modelo e irritou com atitude diante de promessa de Vini Jr. e chamou o atleta do Real Madrid de “maníaco"

09.10.25 9h19

CELEBRIDADES

Bella Campos rebate críticas sobre novo apartamento no RJ: ‘Eu tô muito feliz’

A atriz contou que viu comentários chamando a casa de “simples” e que está muito feliz com a conquista

09.10.25 11h02

bola murcha

Vini Jr teria proposto trisal entre modelo e amiga, diz portal

Modelo afirma que jogador perdeu o interesse após perceber que viagem não incluiria sua amiga; entenda o caso

08.10.25 15h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda