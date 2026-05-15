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'O mundo que minha geração deixou é uma bagunça', diz Harrison Ford ao receber título

Estadão Conteúdo

Harrison Ford, de 83 anos, recebeu um doutorado honorário em Artes da Universidade Estadual do Arizona (ASU) na última segunda-feira, 11, concedido em homenagem ao seu trabalho humanitário. Durante o discurso, o ator recordou seus tempos de estudante e fez uma reflexão sobre as transformações do mundo nas últimas décadas, deixando um chamado para as novas gerações.

O astro de franquias como Indiana Jones e Star Wars contou que começou a estudar artes porque precisava de um curso em que pudesse ter notas boas, mas acabou encontrando o seu lugar no mundo como ator, mesmo que não pensasse na atuação como algo para o seu futuro.

"O potencial de toda esta geração é o que me dá esperanças para o futuro. Eu não pensava muito no futuro quando estava na faculdade. Eu não fiz boas escolhas, não tinha muita perspectiva ou maturidade, pensava só em mim", confessou.

Segundo ele, mesmo após começar a atuar profissionalmente, ainda passou 15 anos fazendo outros trabalhos manuais, sobretudo como carpinteiro, para conseguir sustentar a si mesmo e a família.

"Eu comecei a encontrar o meu lugar sobre o palco, fingindo ser outra pessoa. Sempre me vi como tímido, mas disfarçado com maquiagem e dentro do personagem, eu tinha liberdade e coragem que nunca senti antes."

Paixão e propósito não são a mesma coisa

No entanto, Ford disse que há uma diferença entre paixão e propósito, e encorajou os estudantes a encontrarem isso em suas vidas profissionais. Para ele, atuar é a paixão.

"Paixão e propósito não são a mesma coisa. Paixão traz alegria, propósito traz significado. Paixão te faz levantar da cama pela manhã, mas o propósito te deixa dormir à noite", diferenciou. Segundo o astro, ele encontrou propósito no trabalho da ONG Conservation International, da qual faz parte.

"A humanidade é parte da natureza, não está acima dela. Temos uma diretriz essencial de proteger 30% da terra e do mar até 2030. E, apesar de novas descobertas científicas e novas políticas, ainda estamos perdendo a natureza para o lucro, corrupção e conflito", disse o ator. Em seguida, ele emendou um convite:

"Essas ações importam, mas não são o bastante. Precisamos de mudança cultural. O mundo que a minha geração deixou para vocês é uma bagunça. Salvar a natureza não é nosso único trabalho. Há oportunidades que devem ser abraçadas na sociedade e nos negócios, nas vidas que levamos. A geração de vocês tem mais poder do que vocês imaginam. E, se usarem este poder, o mundo não vai poder ignorar vocês."

Alçado à fama ao interpretar o rebelde Han Solo em Star Wars e por viver o arqueólogo aventureiro na saga Indiana Jones, Ford foi indicado ao Oscar de Melhor Ator em 1986 por A Testemunha. Entre outros destaques na carreira, também atuou em Blade Runner (1982), Blade Runner 2049 (2017) e, atualmente, integra o elenco de Falando a Real, do Apple TV.

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