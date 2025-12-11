O legado de Mestre Nato ganha nova luz em exposição no Sesc Ver-o-Peso

A exposição “Mestre Nato: rituais de criação, territórios de afeto” será inaugurada nesta sexta-feira, 12, às 19h, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, em Belém. A mostra celebra o legado artístico de Raimundo Nonato da Silva (1952-2014), conhecido como Mestre Nato, e tem curadoria de Gabriele Martins. A atividade, que integra o projeto Serviço Social do Comércio (Sesc) Raízes – Territórios de Memória e Patrimônio Cultural, terá entrada gratuita.

Raimundo Nonato da Silva (1952-2014), conhecido como Mestre Nato, e tem curadoria de Gabriele Martins (Divulgação/ Obra de Mestre Nato) A mostra celebra o legado artístico de(1952-2014), conhecido como, e tem curadoria de Gabriele Martins

Mesmo após a partida do artista, seu universo criativo permanece vibrante, um espaço onde tradição e invenção se entrelaçam. O bairro do Guamá, em Belém, é retratado como força, cura e presença constante em sua obra. Autodidata, Mestre Nato transformou histórias de ruas, quintais e rios em poesia visual, explorando mitologias, religiosidades e o sincretismo brasileiro.

Trajetória Artística e Universo Visual

A série “Sagrado Sincretismo” exemplifica a maturidade de sua linguagem, caracterizada por brilho, cor e devoção. Conforme a curadora Gabriele Martins, cada obra é um fragmento de travessia. "Nato transborda fronteiras e inventa um universo onde tradição e invenção coexistem", explica Martins.

A trajetória de Mestre Nato foi singular, passando de alfaiate a criador de estandartes, cenários e figurinos. Sua arte era um ritual íntimo, do cheiro da tinta ao corte do tecido. "O Guamá é seu chão de energia, território onde a arte cura, convoca e floresce", complementa a curadora.

Programação Complementar

A mostra será acompanhada por uma programação paralela. A “Oficina de Amuletos Têxteis”, com a artista Lua Leão, ocorrerá em 10 de janeiro de 2026, das 14h às 18h. As vagas são limitadas e as inscrições serão feitas no local.

Em 19 de fevereiro de 2026, às 19h, o CineSesc Ver-o-Peso exibirá o mini documentário “Mundinho: Retalhos de um artista do Guamá”. Após a sessão, haverá um bate-papo com artistas e amigos convidados, mediado por Gabriele Martins, em homenagem a Mestre Nato. Todas as atividades complementares também têm entrada gratuita.

Período de Visitação

A exposição estará aberta ao público de 13 a 18 de dezembro de 2025 e de 06 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026. O horário de visitação é de terça a sábado, das 10h às 20h, com última entrada permitida às 19h30.

Para visitas mediadas ou acompanhamento em acessibilidade, é necessário agendamento prévio. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail visitesescveropeso@pa.sesc.com.br.

Serviço

O quê: Exposição "Mestre Nato: rituais de criação, territórios de afeto"

Exposição "Mestre Nato: rituais de criação, territórios de afeto" Realização: Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará e Instituto Hercule Florence

Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará e Instituto Hercule Florence Abertura: 12 de dezembro de 2025, às 19h

12 de dezembro de 2025, às 19h Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso

Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso Endereço: Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém/PA

Boulevard Castilhos França, 522 e 523, Campina, Belém/PA Entrada: Gratuita

Gratuita Informações: (91) 98486-1498 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso) (91) 4005-9501, 4005-9504 e 98157-7271 (WhatsApp) - Fale com o Sesc

