'O Legado', álbum novo de Marcelo Falcão, traz o som da liberdade das ruas

Trabalho traz sample inédito da voz de Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr, entre outras atrações sonoras

Eduardo Rocha
fonte

Marcelo Falcão: segundo álbum solo fala sobre amizade e traz duetos para mostrar a poesia cotidiana das ruas (Foto: Leo Gussi)

É nas ruas das cidades que a vida pulsa, seja de dia seja à noite. Assim, estar nas vias urbanas é ter um encontro marcado com o imprevisível, o inusitado, enfim, com a poesia que desafio o asfalto, o sol quente, a indiferença de quem passa, a solidão à noite ou a qualquer hora do dia. Poesia que constrói todo um legado para a vida inteira. Ouvir o novo álbum do cantor e compositor carioca Marcelo Falcão, ex-vocalista da banda O Rappa, intitulado "O Legado", é se embrenhar nesse cenário inovador da música, em especial da música negra, transitando por estilos diversos para construir imagens fortes. Esse é o segundo trabalho solo de Falcão, com 11 músicas e uma homenagem especial ao inesquecível Chorão, ex-Charlie Brown Jr. O trabalho já pode ser degustado nas plataformas digitais. Confira o videoclipe inédito aqui.

"A minha amizade com o Chorão surge da admiração mútua. Fomos parecidos em várias coisas, na intempestuosidade, na coisa de ser novo, na coisa de querer do nosso jeito e, por incrível que pareça, nunca teve competição, até porque a gente é de gerações diferentes", destaca Marcelo em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal. Ele diz que a amizade entre eles dois "surge pela vida mesmo", "mas começa mesmo com a gente desfazendo uma briga que nunca existiu" com carinho e admiração um pelo outro. "O legado dele é o que eu estou vendo o filho dele, o Xande (Xande Abrão), que é como um enteado para mim. É o skate, o rock and roll, as atitudes", diz. Por causa dessa amizade e para que a nova geração Chorão e Charlie Brown, surge essa homenagem ao vocalista.

Marcelo considera este um momento feliz na carreira com o lançamento do novo disco, ou seja, buscando sempre a proposta de unir gerações  e "fazer com que as pessaos nunca esqueçam de onde vieram". Para ele, "O Legado" é "um abraço coletivo de gerações". Falcão conta que nunca sabe ao começar uma música em qual gênero musical ela vai se encaixar. Ele frisa que fundamental nesse processo de criação é a sinceridade, que seja feito com o coração.

image "O Legado": novas composições de um artista com história na música brasileira (Foto: Divulgação)

Recado ao Pará

Marcelo diz que o Pará é um lugar que tem calor humano, "onde tem tecnobrega, cantores que hoje realmente estão fazendo a diferença no cenário musical". "Esse calor humano qualquer um, carioca, precisa dele. E o público é sensacional, sinto falta. Espero na minha próxima turnê estar por aí e acredito que alguém por aí, no Pará, pode ganhar um Grammy. Essa cultura aí, do Pará, como foi o mangue beat, no Recife (PE), a cultura do tecnobrega é muito forte, hoje em dia mais forte ainda, e eu sinto falta de estar por aí, comendo essas comidas típicas daí maravilhosas, ficar com a boca dormente. Que a gente possa estar de novo junto numa melhor", destaca o cantor, pontuando que ter sido sempre bom estar no Pará desde a época d´O Rappa.

Aos 51 anos, Marcelo Falcão é conhecido como um dos grandes nomes do reggae nacional e transita em estilos, como samba, rock pesado, pop, rock e o rap. Tanto que nesse novo disco, o cantor interage com artistas que representam a nova cena urbana como L7NNON, Cynthia Luz, Orochi, Major RD, também Tales de Polli (Maneva), além de ícones como Toni Garrido, Chorão e a banda Charlie Brown Jr. 

Um sample inédito da voz de Chorão, resgatado de arquivos originais de gravações, marca de vez a faixa "Legado". A música ainda conta com a participação da banda CBJR, convidada especialmente para o projeto. Uma atração no álbum é a canção "Fela Kuti", parceria com Major RD e inspirada na herança do músico e ativista nigeriano Fela Kuti. Ele é símbolo da luta por liberdade e criador do afrobeat.

Como canções inéditas, o público pode apreciar "Crença e Fé", com L7NNON e produção de Dallas. A canção contrasta diferentes realidades dentro de um mundo desigual. Cynthia Luz  surge, como convidada especial, em "Nunca Esquecer Você". Já Orochi soma versos potentes em "Falcão e Lobo". 

A canção "Neblina" tem a participação de Tales de Polli, do Maneva. A tracklist reúne ainda as canções "Chora Não", "Saudade Corrói", "Visitantes" e as já lançadas "Vitória" (premiada como Melhor Voz no Festival de Videoclipes de Los Angeles-LAMV em 2023, com direção de Mess Santos) e "Refletir", essa última em parceria com Toni Garrido.  

O carioca Marcelo Falcão foi a voz e a alma d’O Rappa até 2017. A banda tem história, marcada em músicas como "Pescador de Ilusões", "Minha Alma (A Paz Que Eu Não Quero)" e "Anjos (Pra Quem Tem Fé)". Em carreira solo, Marcelo lançou em 2019 o álbum "Viver (Mais Leve Que o Ar)" e conquistou prêmios internacionais com faixas como "Céu Aberto" e "Vitória". 

Quem ouviu ou ouve o som d´O Rappa, em geral, passa a conferir os álbuns dessa banda. Isso porque O Rappa legou uma música que fala de temas sociais relacionados às periferias das grandes cidades por meio de versos e acordes construídos por quem cresceu na periferia. Cresceu respirando e absorvendo a vida dura de mães de família em busca do sustento de seus filhos, de adolescentes sem poder, muitas vezes, estudar, das pessoas em geral vivendo sob o medo de tiroteios, da violência doméstica, da falta de serviços básicos de saúde e outras demandas históricas. Tudo em sintonia com o fato de que grande parte das pessoas, entre crianças, adolecentes, jovens, adultos e idosos, nas periferias do Brasil integrarem o povo negro. 

Tracklist – “O Legado”
Refletir (part. Toni Garrido)
Vitória
Chora Não
Crença e Fé (part. L7NNON)
Saudade Corrói
Visitantes
Legado (part. Chorão e Charlie Brown Jr)
Nunca Esquecer Você (part. Cynthia Luz)
Falcão e Lobo (part. Orochi)
Neblina (part. Tales de Polli – Maneva)
Fela Kuti (part. Major RD)

